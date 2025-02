Il Mistero della Ricchezza di Karim Aga Khan: Fondatore della Costa Smeralda

La scomparsa di Karim Aga Khan IV ha riacceso il dibattito sul suo vasto patrimonio. Fondatore della Costa Smeralda, ha trasformato la costa nord-orientale della Sardegna in una meta di lusso, possedendo un impero economico che comprendeva hotel, banche e aziende globali. Secondo Forbes, nel 2008 la sua ricchezza era stimata intorno a 1 miliardo di dollari, mentre altre fonti la valutano attorno ai 13 miliardi.

L’avventura dell’Aga Khan in Sardegna iniziò nel 1962 con la creazione del Consorzio Costa Smeralda, che ha rivoluzionato l’area rendendola una delle più esclusive al mondo, con Porto Cervo simbolo di lusso. Oltre alla sua attività nel turismo, fondò la compagnia aerea Meridiana e possedeva vari hotel di alta gamma. Alla sua morte, le città di Olbia e Arzachena hanno proclamato il lutto cittadino.

Karim Aga Khan ha sempre mantenuto un profilo riservato riguardo alla sua ricchezza, centrando il suo impero su due istituzioni svizzere: l’Aga Khan Development Network (Akdn) e l’Aga Khan Fund for Economic Development (Akfed). L’Akdn è una rete no-profit che promuove progetti di sviluppo umanitario in 30 paesi, mentre l’Akfed si occupa di attività finanziarie. Nonostante il controllo su banche importanti in Africa e Asia, l’assenza di bilanci consolidati rende difficile calcolare il valore totale del suo impero.

Dopo la sua morte, la comunità internazionale attende un successore per guidare l’organizzazione globale da lui fondata. L’eredità lasciata da Karim Aga Khan nel settore sanitario, educativo e agricolo nei paesi in via di sviluppo continuerà a rappresentare il suo impatto duraturo.