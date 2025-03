Il mistero della morte di Betsy Arakawa

Le indagini sulla morte dell’attore Gene Hackman e della moglie Betsy Arakawa sono in corso. La polizia non ha trovato segni di effrazione nella loro villa a Santa Fe e ha dichiarato che tutte le piste rimangono aperte. Betsy Arakawa, pianista di 63 anni, è stata trovata morta in un bagno con segni di decomposizione, gonfiore al viso e mummificazione su mani e piedi. Una stufa è stata trovata vicino alla sua testa, suggerendo che potrebbe esserci stata una caduta.

L’ipotesi di intossicazione da monossido di carbonio è ancora valida; la New Mexico Gas Co. sta collaborando con gli investigatori. Non sono stati trovati traumi sui corpi, che sono stati scoperti dagli addetti alla manutenzione il 26 febbraio, con Betsy in bagno e Gene in un ripostiglio. Gene era vestito e aveva accanto a sé un paio di occhiali da sole. È stata trovata anche una bottiglia di medicinali rovesciata a terra nel bagno.

Secondo lo sceriffo Adan Mendoza, i coniugi erano deceduti da tempo, ma l’autopsia e gli esami tossicologici dovranno chiarire le cause della morte. Si prevede che i risultati arriveranno solo dopo un mese e mezzo. Nella villa è stato trovato anche un cane morto, mentre altri due cani erano in buone condizioni. La scoperta dei corpi e la situazione della villa hanno destato preoccupazioni e sospetti negli inquirenti, che continuano a lavorare per far luce sulla vicenda.