Il mistero della morte dello sceneggiatore

È morto all’età di 32 anni l’attore e sceneggiatore americano Keller Scott Fornes, conosciuto per i ruoli in serie come “Origin”, “County Rescue” e “The Walking Dead”. La sua morte è avvenuta il 19 dicembre a Eastland, in Texas, ma la notizia è stata pubblicata solo recentemente. Le cause del decesso rimangono sconosciute.

Il sito People.com ha diffuso la notizia, confermata successivamente da Great American Media, che ha dedicato un post commemorativo all’attore. Nel messaggio si esprime un profondo cordoglio per la perdita, sottolineando il talento di Fornes come attore, scrittore, regista, cantante e musicista. L’agenzia ha descritto Fornes come una persona speciale, la cui energia ed entusiasmo hanno ispirato tutti coloro che hanno lavorato con lui nella produzione di “County Rescue”. Le preghiere sono indirizzate alla sua famiglia.

Pochi giorni prima della sua morte, Fornes aveva pubblicato un post su Instagram con foto che lo ritraevano insieme ai nipoti e un selfie. Lascia la moglie Margie, i genitori e due fratelli. Durante la sua carriera, ha recitato in varie serie tv, tra cui “Found”, “The Walking Dead” e “Genius”, così come in film come “The Secret She Keeps” e “Project ISISX”. Uno dei suoi ruoli più significativi è stato quello di Griffin in “County Rescue”, un progetto per il quale si stava preparando per la seconda stagione, le cui riprese erano in programma a breve.

Nonostante la sua giovane età, Keller Scott Fornes ha lasciato un’impronta significativa nel panorama televisivo e cinematografico americano. La sua prematura scomparsa ha colpito profondamente colleghi e fan, che ricordano il suo entusiasmo e la sua passione per il lavoro. Le autorità e la comunità dell’intrattenimento piangono la perdita di un talento promettente la cui carriera era in ascesa. I memoriali e i tributi continuano a emergere in onore della sua memoria, mentre i fan si uniscono nel bere alla sua vita e ai contributi che ha lasciato nel settore.