Il mistero del telefonino spento di Alberto Stasi a Garlasco

Negli sviluppi del caso di Garlasco, il comportamento di Alberto Stasi, fidanzato della vittima Chiara Poggi, sta suscitando l’attenzione degli inquirenti. A seguito del delitto, Stasi mantenne il suo telefono cellulare spento, sollevando sospetti riguardo alla sua condotta.

Durante le indagini, è emerso che, in una conversazione registrata dai carabinieri, Stasi spiegava a un amico che il suo cellulare era spento per evitare di sovrascrivere le chiamate effettuate il giorno del delitto. Questo comportamento è stato interpretato dagli investigatori come un tentativo di costruirsi un alibi. Infatti, le cimici installate nella sua abitazione il 13 agosto 2007 avevano catturato elementi significativi per le indagini.

Il 15 agosto, due giorni dopo l’omicidio, Stasi contattava un amico dal telefono fisso, ripetendo le sue preoccupazioni riguardo alla sovrascrittura delle chiamate. Temeva che le ultime telefonate fatte a Chiara potessero essere cancellate e, in un’altra conversazione, sottolineava l’importanza di non eliminare i messaggi della ragazza.

Gli inquirenti sono convinti che la sua attenzione verso la gestione delle comunicazioni potesse nascondere un intento di distogliere l’attenzione dalle sue reali attività nel giorno del crimine. La narrazione di Stasi, raccontata fin da subito, è stata messa in question per via di questi comportamenti, considerati sospetti. La questione dell’alibi resta centrale nel proseguo delle indagini, mentre il pubblico e i media continuano a seguire con interesse l’evolversi della vicenda.