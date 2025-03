Il mistero del semaforo e del giubbotto

Nuovi interrogativi sorgono sulla morte di Ramy Elgaml, il 19enne morto a Milano dopo un inseguimento con i carabinieri il 24 novembre 2024. Due elementi chiave per la ricostruzione dell’incidente, il palo del semaforo e il giubbotto indossato dal giovane, sono scomparsi, alimentando dubbi e sospetti. Il palo semaforico in via Ripamonti, punto d’impatto secondo i sanitari, è stato rimosso due giorni dopo l’incidente dall’azienda A2A. L’avvocata della famiglia di Ramy, Barbara Indovina, ha presentato richiesta di chiarimenti alla Procura, sostenendo che il palo avrebbe dovuto essere sequestrato immediatamente.

In aggiunta al palo, è sparito anche il giubbotto di Ramy, il quale, secondo l’accusa, avrebbe subito una frattura della colonna vertebrale con lesione dell’aorta a causa dell’impatto. La mancanza di questo indumento complica la ricostruzione degli eventi, mentre i pm indagano sul carabiniere alla guida dell’auto per omicidio stradale e su altri militari per favoreggiamento e depistaggio.

Tre testimoni sono stati interrogati dai pm il 6 marzo nell’ambito dell’inchiesta sul presunto depistaggio da parte delle forze dell’ordine, che avrebbero eliminato un video potenzialmente utile per la ricostruzione della dinamica. Fares Bouzidi, l’amico di Ramy, che guidava lo scooter, ha scelto di affrontare un processo con rito abbreviato per resistenza a pubblico ufficiale; il processo è programmato per il 26 giugno, mentre le indagini continuano riguardo al carabiniere e a Bouzidi per concorso in omicidio stradale.