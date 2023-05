Il mistero del ritiro di Cecchi Paone e Simone e l’eventualità di nuovi naufraghi al loro posto

Simone Antolini si è ritirato da L’Isola dei Famosi per problemi medici, mentre Alessandro Cecchi Paone lo ha seguito a ruota. Cosa c’è dietro? Ivan Rota su Dagospia ha scritto:

Tanti i commenti sui social di persone felici per l’abbandono di Alessandro Cecchi Paone e del fidanzato Simone Antolini che hanno lasciato L’Isola dei Famosi […] Secondo alcuni, i due si sarebbero messi d’accordo a telecamere spente pur di non proseguire il gioco. Si dice anche che Antolini non potesse rivelare niente sulla figlia Melissa di quattro anni anche perché ne aveva parlato già troppo. Un commento su tutti: “La verità è che Cecchi Paone che non fa niente dalla mattina alla sera non sarebbe sopravvissuto senza il suo compagno. Lo chiamano uomo di cultura ma fa sempre pessime figure.”

Il giornalista ha poi aggiunto: “L’uscita di scena di Simone e Alessandro apre una nuova possibilità a due nuovi concorrenti che potrebbero presto sbarcare a Cayo Cochinos“, una notizia che però è stata smentita da Gabriele Parpiglia che via Twitter ha cinguettato: “Chiaramente non entrerà nessuno al posto di Cecchi Paone e compagno. Altra opportunità tolta. No comment“.

#isoladeifamosi2023 chiaramente non entrerà nessuno al posto di #CecchiPaone e compagno. Altra opportunità tolta. No comment — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) May 11, 2023

Simone e Alessandro, il loro ritiro sarebbe “una sconfitta gigante”

In merito al ritiro di Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone, sempre Gabriele Parpiglia ha parlato di “sconfitta gigante”.

La sconfitta di questo ritiro è gigante. E spiego il motivo: non sono squalificati, ma RITIRATI. Se è vero come ha detto Alessandro che la trattativa era chiusa a settembre, significa che chi fa i casting (sempre le stesse persone da secoli) devono farsi da parte. Quando prendi una coppia devo valutare quella che chiamo variante dalla A-Z ovvero nessun errore per non perderli entrambi. No comment. Continuate così, togliendo opportunità ad altri. Deve cambiare la musica. Non professionisti”.

Al di là delle polemiche i due sono già tornati in Italia alla vita di tutti i giorni.