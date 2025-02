Il Mistero del Nero in Romanzo Criminale

Massimo Carminati è tornato in carcere per scontare tre anni e quattro mesi di pena residua dopo una condanna definitiva a dieci anni nell’inchiesta “Mondo di Mezzo”. Giovedì 20 febbraio, Carminati si è costituito presso il carcere di Rebibbia a Roma. Ex terrorista dei Nuclei Armati Rivoluzionari (Nar), era stato inizialmente affidato ai servizi sociali, ma tale misura è stata revocata a seguito del ricorso presentato dalla procura generale di Roma. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della procura, rigettando quello dei legali di Carminati, costringendolo a tornare in carcere.

Nel 2014, Carminati era stato arrestato nell’ambito dell’inchiesta “Mondo di Mezzo”, che aveva rivelato collusioni tra funzionari della pubblica amministrazione e aziende legate a lui e a Salvatore Buzzi. La sua condanna per i fatti di Mafia Capitale è stata confermata nel 2022. Carminati, noto anche come quarto re di Roma o il guercio per l’occhio perso in un conflitto a fuoco, ha alle spalle una lunga carriera criminale, coinvolto in molti eventi di cronaca nera.

Dagli omicidi ai depistaggi in importanti inchieste, Carminati è stato associato alla banda della Magliana, con cui ha legami discendenti dagli anni ’70. La sua figura è diventata iconica, tanto da ispirare il personaggio del “Nero” nel bestseller “Romanzo Criminale”, di Giancarlo De Cataldo, nonché nell’omonima serie tv e film.