Il mistero del maneggio di Malpello

La nipote di Silvio Berlusconi, Nicole, figlia di Paolo Berlusconi, è stata rinviata a giudizio dal tribunale di Bergamo con accuse di calunnia, diffamazione, interferenza nella vita privata e violazione di domicilio. La prima udienza si terrà il 12 giugno. La questione nasce da un sopralluogo condotto da Nicole nel maneggio Cà del Pianone Asd di Mapello, dove, in qualità di presidente dell’associazione animalista Progetto Islander, ha scattato fotografie di alcuni animali nel mese di aprile 2023.

Le immagini, diffuse sui social dell’associazione, descrivevano una situazione critica, con circa 35 cavalli, molti dei quali denutriti e in condizioni igieniche deplorevoli. Nicole aveva anche contattato i carabinieri forestali per segnalare la presunta situazione di maltrattamento. Tuttavia, i carabinieri non hanno trovato evidenze di abusi, come riportato dal gestore del maneggio, Lorenzo Antali, il quale ha chiarito che solo un cavallo, anziano e con problemi di salute, era stato notato, e i gestori avevano già provveduto a contattare un veterinario.

Successivamente, anche Lorenzo Antali e la sorella hanno presentato una denuncia dopo che il maneggio subì danni ingenti a causa delle pubblicazioni di Progetto Islander, costringendoli a chiudere l’attività. Antali ha sottolineato il danno economico e morale subito, evidenziando come il maneggio fosse stato trattato pubblicamente come se fosse colpevole di maltrattamento senza aver effettivamente commesso alcun reato.