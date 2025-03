Il Mistero dei Piromani a Milano: Indagini sui 21 Veicoli Incendiati a Niguarda

Tre giovani sono stati indagati per incendi dolosi a Milano, in un’operazione della Polizia di Stato. Gli episodi, che hanno messo in pericolo la sicurezza pubblica, si sono verificati tra il 6 marzo e il 12 maggio 2024 nella zona di Niguarda. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Greco Turro hanno identificato gli autori di otto incendi dolosi, che hanno coinvolto 18 autovetture, 2 motoveicoli e un ciclomotore. I due indagati minorenni sono stati deferiti per tutti gli episodi, mentre il giovane maggiorenne è stato accusato per uno.

Il modus operandi era sempre lo stesso: forzavano il tappo del serbatoio, spruzzavano una sostanza infiammabile e appiccavano il fuoco, filmando le azioni prima di allontanarsi. Gli incendi avvenivano principalmente durante le ore notturne, in particolare intorno a via Ornato, generando un concreto pericolo per l’incolumità pubblica. L’analisi delle videocamere di sorveglianza e le testimonianze di passanti hanno portato a identificare i responsabili, che si muovevano su biciclette e monopattini.

La svolta decisiva è avvenuta dopo l’incendio del 12 maggio 2024 in via Grivola, dove due autovetture sono andate distrutte e altre cinque danneggiate. Gli agenti del Commissariato Greco Turro sono riusciti a intercettare i tre giovani, i quali hanno tentato di sfuggire al controllo della Polizia. Ulteriori prove incriminanti sono emerse dall’analisi dei file multimediali presenti nei telefoni dei sospettati, rivelando dettagli sull’organizzazione delle azioni e filmati stessi degli incendi.