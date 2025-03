Il Mistero dei CD Neri della PlayStation 1: Scopri il Vero Motivo

I dischi dei giochi per PlayStation 1 si distinguevano per il loro retro di colore nero, una scelta non casuale di Sony. Questo design unico era stato pensato come sistema anti-pirateria, in un periodo in cui la maggior parte dei videogiochi era distribuita tramite cartucce, difficili da duplicare illegalmente. Tuttavia, con l’introduzione dei CD, la facilità di masterizzazione portò a un aumento della pirateria. Per contrastare questa tendenza, Sony modificò il film protettivo della parte inferiore del disco, introducendo dell’inchiostro scuro, che rendeva i dischi esteticamente più attraenti e teoricamente più difficili da replicare.

Nonostante ciò, la modifica del colore non rallentò significativamente le pratiche di pirateria, poiché i pirati informatici trovarono rapidamente metodi per copiare i dischi. Inizialmente, i giochi contraffatti venivano masterizzati su CD standard, privi del retro nero, ma la situazione cambiò. Col passare del tempo, anche dischi vergini di colore nero e blu furono venduti, complicando ulteriormente l’identificazione dei falsi. La questione della pirateria videoludica si rivelò quindi più complessa di quanto Sony avesse anticipato, nonostante i tentativi di protezione e l’innovativa estetica dei dischi.