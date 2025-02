Il Mistero dei 24 Mila Euro nella Cuccia del Cane di Cirinnà

Augusta Montaruli, deputata di Fratelli d’Italia, ha reagito a un attacco del collega Marco Furfaro del Partito Democratico durante una trasmissione televisiva, dove è stata ricordata la sua condanna a un anno e sei mesi per peculato. Furfaro ha sottolineato di avere una “fedina penale pulita” e ha messo in discussione la presenza di Montaruli nel dibattito sulla legalità. In risposta, Montaruli ha abbaiato mimando un cane e ha rilanciato con la storia dei 24.000 euro trovati nella cuccia del cane di Monica Cirinnà, ex senatrice del PD.

L’incidente risale al 2021, quando durante lavori di ristrutturazione nell’azienda agricola di Cirinnà e del marito, 48 banconote da 500 euro sono state scoperte nella cuccia del cane. Seguirono indagini da parte delle forze dell’ordine, ma non ci furono prove sullo Stato di provenienza del denaro e il pm chiese l’archiviazione del caso.

Montaruli ha difeso la sua posizione sostenendo di non meritare un trattamento umiliante a causa della sua condanna e ha ritenuto ingiusto essere esclusa dal dibattito politico. Ha affermato che una condanna non dovrebbe impedire a una persona di esprimere le proprie opinioni, in particolare riguardo a questioni di sicurezza. Ha criticato Furfaro per averle tolto la dignità di parola, affermando che il suo attacco non ha solo mancato di rispetto a lei, ma anche all’intero Parlamento. Montaruli, coinvolta nell’inchiesta “Rimborsopoli”, si oppone all’idea che chi è stato condannato non possa più parlare.