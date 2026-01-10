Il mistero degli animali in bottiglia svelato a Parma

Il mistero della collezione tassidermica di padre Jean Baptiste Fourcault, patrimonio del Museo di Storiografia Naturalistica dell’Università di Parma, è stato finalmente svelato. La collezione, composta da esemplari tassidermici in ampolle di vetro, è ciò che rimane del Gabinetto ornitologico settecentesco di padre Fourcault. Le ampolle di vetro presentano solo una piccola imboccatura sigillata, che sembrava troppo stretta per permettere il passaggio degli animali e degli elementi scenografici.

La tecnica utilizzata da padre Fourcault per introdurre gli animali e gli elementi scenografici nelle ampolle è stata scoperta grazie a indagini moderne come la radiografia e la tomografia assiale. È stato scoperto che il foro d’ingresso apparente era in realtà un’apertura ridotta, realizzata sovrapponendo un colletto di vetro fissato mediante elementi in legno del tappo. L’apertura reale era più larga e permetteva il passaggio di parti dure e non comprimibili come il cranio degli animali e gli oggetti in legno.

Il corpo degli animali venne preparato per essere compresso e introdotto nelle ampolle, mentre gli elementi in legno erano composti da elementi assemblati poi all’interno in corpi solidi più grandi. Le linee di giunzione del colletto in vetro e del margine dell’apertura dell’ampolla erano state camuffate da padre Fourcault mediante eleganti cordicelle avvolte tutto intorno e le linee di giunzione degli oggetti in legno nascoste da carteggi incollati.

La collezione tassidermica di padre Fourcault ha una valenza peculiare, poiché non rappresenta solo un laborioso metodo di conservazione di animali impagliati, ma anche la chiara volontà di creare oggetti museali artistici unici. Il Museo di Storiografia Naturalistica dell’Università di Parma, dove è conservata la collezione, è un museo moderno che intreccia storiografia e mondo naturale secondo un approccio immersivo, sensoriale e inclusivo. Il museo riapre dopo la pausa natalizia martedì 3 febbraio.