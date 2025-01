Il mistero alla stazione di Montagnana

Una denuncia per presunti sabotaggi alla sicurezza ferroviaria è stata presentata a Montagnana, in provincia di Padova, dopo il rinvenimento sospetto di un cavo di gomma sulla fune elettrica della linea ferroviaria. Questo evento rappresenta la prima segnalazione concreta in seguito all’esposto del gruppo Ferrovie dello Stato (Fs), il quale ha suggerito che i recenti guasti ai treni siano parte di un complotto per destabilizzare la società.

Il 15 gennaio, Fs ha presentato un esposto alla questura di Roma per richiedere indagini sui guasti che hanno causato disagi significativi ai viaggiatori, compresi cancellazioni e ritardi su numerose linee. Il documento sottolinea che gli orari e la natura dei guasti hanno sollevato interrogativi, facendo riferimento a “circostanze altamente sospette”. Tuttavia, l’esposto non offre prove concrete a sostegno delle sue affermazioni.

Il ritrovamento a Montagnana è avvenuto durante un aumento dei controlli sulla rete ferroviaria. Il cavo di gomma, usato per la chiusura delle biciclette, era appeso alla fune aerea della linea elettrica e avrebbe potuto danneggiare il pantografo del treno, rischiando di compromettere anche la linea di alimentazione. Questa scoperta ha spinto le autorità a prendere la situazione molto seriamente.

La senatrice della Lega, Mara Bizzotto, ha commentato l’episodio, definendolo potenzialmente molto grave. Ha anche affermato che i dubbi espressi da Fs nei giorni precedenti trovano conferma in questo caso e ha auspicato una rapida chiarezza sulla questione.

Il caos ferroviario ha attirato critiche anche nei confronti del ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, il quale si è trovato sotto attacco per la sua assenza durante il question time relativo ai problemi ferroviari. Il dibattito pubblico si è inasprito in seguito a questi eventi, con vari esponenti politici che hanno esposto la loro posizione riguardo alla gestione dei trasporti pubblici.

In sintesi, la denuncia a Montagnana segna un punto cruciale in un contesto di crescente preoccupazione riguardo alla sicurezza e all’efficienza della rete ferroviaria italiana, sollevando interrogativi su possibili atti di sabotaggio e sulla necessità di un’indagine approfondita.