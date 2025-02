Il mistero affascinante delle anguille del Triangolo delle Bermuda

Il mistero delle anguille del Triangolo delle Bermuda è affascinante e poco conosciuto. Queste creature, simili a serpenti, compiono un viaggio incredibile e misterioso legato alla loro riproduzione. Sia le anguille europee che quelle americane, dopo anni trascorsi in fiumi e laghi, iniziano un lungo viaggio verso il mare dei Sargassi, situato nel cuore dell’Oceano Atlantico, all’interno del leggendario Triangolo delle Bermuda. Spinte da un istinto primordiale, affrontano migliaia di chilometri, superando correnti e predatori.

Arrivate nel mare dei Sargassi, le anguille adulte si accoppiano e le femmine depongono milioni di uova, dando vita a una nuova generazione. Dopo la deposizione, gli adulti muoiono, lasciando nel loro cammino il mistero della loro esistenza. Le larve, chiamate leptocefali, vengono portate dalle correnti oceaniche verso le coste, dove si trasformeranno in giovani anguille. Queste ultime, guidate dallo stesso istinto, risaliranno i fiumi, avviandosi verso un nuovo ciclo di vita, fino a raggiungere nuovamente il mare dei Sargassi.

Nonostante il motivo per cui scelgano il mare dei Sargassi rimanga un mistero, vari fattori lo rendono speciale per la riproduzione. Le acque calme e limpide sono ricche di alghe Sargassi, forniscono rifugio e nutrimento per le larve. La temperatura dell’acqua, calda e favorevole, insieme alle correnti del Golfo, facilita il trasporto delle larve verso le coste. Così, generazione dopo generazione, le anguille ripetono questo incredibile viaggio, mosse da un istinto misterioso.