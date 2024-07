Il misterioso linguaggio dell’Isola di Pasqua continua a far parlare di sé

A largo della costa del Cile, nella Polinesia orientale, Rapa Nui è una delle isole abitate più remote del mondo. Conosciuta come isola di Pasqua è divenuta celebre grazia ai suoi monumenti a forma di testa chiamati moai. A quanto pare però, ci sono altri misteri da risolvere.

Non sappiamo se anche questa antica lingua verrà decifrata da un’IA, ciononostante ad oggi, la lingua ufficiale parlata su una delle isole più famose al mondo rimane ancora un mistero.

Per avere un minimo di contesto storico, ricordiamo come gli europei arrivarono sull’isola nel XVIII secolo, portando con sé malattie, omicidi e schiavi. Pochi anni dopo, entro la fine del secolo, gran parte della cultura tradizionale era irrimediabilmente perduta, incluso un sistema di glifi chiamato Rongorongo, intagliato in modo intricato su tavolette di legno e che fungeva da linguaggio.

Al giorno d’oggi esistono solo 27 tavolette in legno con incisioni Rongorongo e nessuno di questi è rimasto sull’isola.

Uno dei tentativi più famosi di decifrare i simboli, avvenne negli anni ’50 da parte di Thomas Barthel, un etnologo dell’Università di Tubinga in Germania, che identificò 599 segni differenti. Ad oggi però, i suoi risultati sono considerati poco attendibili dalla comunità scientifica. Ma non è tutto.

“Le forme dei segni non assomigliano a nessuna scrittura conosciuta fino ad oggi, ragion per cui sembrano essere state inventate da zero“, affermano alcuni linguisti italiani in uno studio di pochi anni fa. Potete osservarne alcuni esempi al seguente link.

“Tuttavia, Rongorongo condivide una caratteristica comune a tutte le scritture inventate basate su immagini, ovvero che i suoi segni sono marcatamente iconici. Le varie forme raffigurano dunque cose reali o immaginarie, tra cui esseri umani e parti del corpo, animali, piante, utensili e altri oggetti creati dall’uomo, corpi celesti, ecc“, concludono i ricercatori.

Proprio per tali motivi, diversi ricercatori preferiscono considerare il Rongorongo come un esempio di “proto-scrittura”, in contrapposizione ai “veri sistemi di scrittura”.

A febbraio 2024, un nuovo studio ha tentato di decifrare i glifi studiando le tavolette. Tuttavia, con grande sorpresa, è emerso che alcune tavolette sono state realizzate con una specie di albero che non cresce sull’Isola di Pasqua, il Podocarpus latifolia, originario dell’Africa sud-orientale. Il mistero si infittisce apparentemente.

Anche senza recarci nella stupenda oasi nel Sahara (è meglio evitarla!), possiamo affermare che si tratta in realtà di un legname ampiamente utilizzato per la costruzione navale in Europa fin dal Medioevo. Pertanto, i ricercatori sostengono che la tavoletta di Rongorongo potrebbe aver avuto origine come albero di una nave europea, i cui pezzi (una volta affondata) sono stati trasportati dal mare fino all’isola.