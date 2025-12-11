Il mio viaggio a New York TV Show è tornato con una nuova edizione VIP che promette di essere ancora più emozionante delle precedenti. L’urban explorer Piero Armenti guiderà la comica e attrice Barbara Foria alla scoperta della metropoli che non dorme mai.

La presentazione ufficiale del programma si è svolta al Gold Tower Lifestyle Hotel di Napoli, dove sono stati svelati i dettagli della quarta stagione del docureality. La scelta di Barbara Foria come protagonista non è casuale, in quanto la comica non aveva mai visitato New York prima d’ora, garantendo così una prospettiva autentica e carica di stupore e meraviglia.

Accanto a lei, in questa avventura, ci sarà il suo migliore amico Vincenzo. Il viaggio promette di non essere solo un itinerario turistico, ma una storia di emozioni, incontri inaspettati e crescita personale. Piero Armenti ha sottolineato l’entusiasmo per questa evoluzione del format, affermando che l’obiettivo è quello di trasformare ogni momento in un’occasione per assaporare la vera magia di New York.

Barbara Foria ha condiviso l’emozione di questa esperienza, definendola quasi cinematografica. Ha descritto Piero Armenti come una guida illuminante e un padrone di casa rassicurante, che le ha fatto sentire subito a casa a New York. La figura di Armenti è fondamentale nel programma, in quanto è una vera e propria guida per i partecipanti.

Il docureality “Il mio viaggio a New York TV Show – Edizione VIP” è disponibile on demand su Mediaset Infinity a partire da mercoledì 10 dicembre 2025. Le prime anticipazioni e i trailer hanno già generato un notevole fermento sui social, suggerendo un successo di visualizzazioni in linea con le stagioni precedenti. Il programma promette di trasformare la visione in una meta-esperienza di viaggio indimenticabile, capace di ispirare il prossimo volo verso la Grande Mela.