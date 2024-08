“Il mio ultimo desiderio è essere seppellito con loro”, la richiesta di Alain Delon prima di morire

Profonda tristezza ha avvolto il mondo dello spettacolo con la morte dell’amatissimo Alain Delon. Il celebre attore deceduto pochi giorni fa aveva un desiderio che gli è stato concesso di realizzare.

Proprio come quella di moltissime celebrità la vita di Alain Delon è stata segnata da passioni intense e relazioni abbastanza turbolente, nonostante questo ha avuto un amore costante che non si è affievolito nel tempo ed è quello per gli animali in particolare per i suoi amatissimi cani

Conforto e lealtà incondizionata non sono mai mancate nella vita dell’attore che ha instaurato un legame che ha superato ogni ostacolo con i suoi cani e che si è rivelato più forte di qualsiasi altro affetto come dimostra il suo ultimo desiderio

Alain Delon: Amore eterno per i Cani e un ultimo desiderio sorprendente

L’amore che l’attore ha sempre dimostrato per gli animali, in particolare per i suoi adorati cagnolini è sempre stato noto a tutti e si è amplificato negli ultimi anni della sua vita, l’attore ha infatti espresso con grande sincerità quanto i suoi cani fossero essenziali per lui, specialmente in un periodo in cui si è ritrovato sempre più isolato.

Secondo quanto raccontato prima della sua dipartita infatti Delon ha avuto un vero amico che ha riempito le sue giornate e ha rappresentato un punto di riferimento cruciale, il cane di Delon si chiama Loubo e insieme agli altri cani che lo hanno accompagnato nell’arco della sua vita è stato sepolto nel giardino della sua tenuta, un luogo che Delon ha trasformato in un vero e proprio santuario.

L’amore di Alain Delon per i cani risale alla sua infanzia il suo primo cucciolo è stato un doberman di nome Galà essendo molto piccolo l’attore ha creato un rapporto simbiotico con il suo amatissimo animale e nell’arco della sua vita non è mai stato senza averne uno, ma la sua dedizione per gli animali andava oltre il semplice affetto. Si è sempre battuto per i diritti degli animali.

In un caso Delon sempre pronto a ad agire per far si che gli animali venissero trattati con dignità e rispetto intervenne in un caso di maltrattamento inviando il suo veterinario personale nei Pirenei per curare un cane brutalmente maltrattato. L’attore non si limitò a far si che il cane ricevesse le migliori cure ma trascinò il responsabile del maltrattamento in tribunale, dimostrando quanto fosse disposto a lottare per gli animali.

Il suo amore per i cani non è mai stato messo in dubbio ma i suoi ultimi desideri hanno fatto discutere in molti. Sembra infatti che l’attore consapevole dell’imminente dipartita abbia chiesto al suo veterinario di sopprimere il suo cane se fosse deceduto, temendo che nessuno si sarebbe occupato di lui con la stessa cura e dedizione, la sua profonda preoccupazione di non poter più provvedere al suo cucciolo lo ha portato a fare questa inusuale richiesta ma non è l’unica.

L’attore di fama mondiale ha poi espresso la volontà di essere seppellito con i suoi adorati animali nella sua tenuta “I cani hanno tutte le qualità di un essere umano, ma con meno difetti,” ha dichiarato spesso l’attore, i suoi adorati cani sono tutti sepolti in una piccola cappella sita nel giardino della sua proprietà e anche Alain Delon ha espresso il desiderio di essere sepolto accanto ai suoi cani, nella cappella che aveva fatto costruire per loro, un luogo per lui sacro che dimostra il suo amore e la sua devozione per gli animali.