“Il mio ultimo concerto” Il cantante italiano annuncia il ritiro dalle scene: le parole di addio

Il 1° aprile 2025 Bugo annuncia la conclusione della sua carriera musicale con un ultimo concerto intitolato “Il concerto finale”, che si terrà all’Alcatraz di Milano. La notizia è stata condivisa dall’artista tramite un post su Instagram, e il concerto segnerà anche l’epilogo del suo tour legato all’album di inediti “Per Fortuna Che Ci Sono Io”. L’evento, organizzato da Kashmir Concerti, sarà una celebrazione della carriera del cantautore cinquantenne, promettendo un’atmosfera festosa.

L’annuncio ha sorpreso molti nel panorama musicale, con alcuni fan che hanno ipotizzato che la scelta della data potesse essere uno scherzo legato al giorno di Pasqua. Tuttavia, Bugo ha confermato la sua decisione con un post su Facebook: “È deciso. 1 aprile 2025. Alcatraz, Milano sarà il mio ultimo concerto. Nessun bis, nessun ‘forse’ e voglio che sia una serata indimenticabile. Venite. Facciamo casino una volta per tutte”.

Nato a Rho nel 1973, Bugo ha guadagnato notorietà nel 2002 con l’album “Dal lofai al cisei”. La sua carriera ha preso slancio nel 2008 con “Contatti”. Nel 2018 ha pubblicato “Rockbugo”, una raccolta di brani riarrangiati in versione rock, e nel 2020 ha rilasciato la “Platinum collection”, che raccoglie i suoi successi più celebri. L’artista ha vissuto momenti controversi, come nel 2020 al Festival di Sanremo, dove, insieme a Morgan, è stato squalificato per un cambiamento del testo del brano “Sincero”. Nonostante ciò, nel 2021 è tornato al Festival con “E invece si” e ha pubblicato la riedizione “Bugatti Cristian”. Nel 2022 ha condotto il concertone del Primo Maggio e ha partecipato a Pechino Express.

Nel 2024, Bugo ha lanciato “Bugo Podcast”, disponibile su Spotify, dove condivide le sue esperienze e racconta la sua carriera. Con l’imminente concerto finale, i fan si preparano a salutare un artista che ha lasciato un’impronta significativa nella musica italiana, e l’evento si preannuncia essere un momento memorabile per celebrare il suo viaggio artistico e l’impatto nel panorama musicale.