Il mio rimpianto più profondo

Il fondatore di Eataly, Oscar Farinetti, ha recentemente condiviso i suoi pensieri in un’intervista al Corriere della Sera, in occasione del suo settantesimo compleanno. Nata ad Alba nel 1954 e figlio di un partigiano, Farinetti ha raccontato della sua carriera e di alcune esperienze significative del suo passato, esprimendo un particolare rimorso per un episodio legato a un amico.

Farinetti ha rivelato che uno dei suoi maggiori rimorsi è connesso a un caro amico che aveva problemi di alcolismo. Nonostante i suoi sforzi per aiutarlo offrendogli un lavoro come magazziniere, l’amico ha iniziato a rubare e, dopo essere stato scoperto, è stato licenziato. Purtroppo, dopo un mese, è morto in un incendio causato da un incidente domestico. Farinetti ha riflettuto su come avrebbe gestito diversamente la situazione se potesse tornare indietro, affermando che avrebbe cercato di mantenere il suo amico nel lavoro come atto d’amore.

In merito alla sua carriera, Farinetti ha parlato di Eataly, aperto nel 2004, di cui possiede il 40%. Ha menzionato il suo successo iniziale a New York, dove ha superato le aspettative di fatturato. Ma non sempre ha avuto una vita facile: quando si è sposato, era in gravi difficoltà economiche e ha trovato sostegno nella moglie, che ha contribuito a stabilizzare la situazione finanziaria della famiglia.

Guardando al futuro, Farinetti ha espresso il desiderio di dedicarsi maggiormente alla scrittura. Ha già scritto un romanzo e attende la pubblicazione di 21 racconti, aspirando a essere riconosciuto principalmente come scrittore, superando la sua identità di imprenditore nell’immaginario pubblico.

La carriera e le esperienze di Oscar Farinetti mostrano una vita dedicata a progetti imprenditoriali innovativi e una profonda riflessione personale su amicizie e scelte difficili. Con più di cinquant’anni di esperienza nel mondo degli affari e una passione per la cultura, Farinetti continua a sognare e a lavorare per realizzare i suoi obiettivi letterari.