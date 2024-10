IL MIO PALCO: UN’OPPORTUNITÀ PER ARTISTI EMERGENTI – LAURA PAUSINI

Laura Pausini, a pochi giorni dal suo WORLD TOUR WINTER 2024, ha lanciato l’iniziativa “IL MIO PALCO: IL TUO PALCO”, offrendo a otto giovani artisti emergenti l’opportunità di esibirsi come opening act nei suoi concerti in Italia. Laura desidera creare una sinergia fra diverse generazioni musicali e ha selezionato personalmente gli artisti tramite una ricerca online, premiando il talento e l’autenticità.

Laura Pausini ha commentato: “So che ci sono molti modi per farsi conoscere, ma dare spazio alla musica non è mai abbastanza. Mi piace scoprire i talenti italiani e spesso li cerco online; sono colpita dalla loro arte. Per questo ho deciso di dare loro visibilità aprendo i miei concerti italiani. Da oggi, e poi ogni settimana, annuncerò gli artisti scelti tramite le mie storie su Instagram. Sarà una sorpresa, anche per loro!” Se accetteranno l’invito, saranno presenti nel tour.

I primi due artisti comunicati sono Ste, il cui sound contemporaneo unisce soul e atmosfere partenopee, che aprirà il concerto del 13 novembre al Palasele di Eboli, e Leonardo Lamacchia, che si esibirà al Palaflorio di Bari il 15 e 16 novembre, dopo l’uscita del suo singolo “Non sarà per sempre”. Negli prossimi appuntamenti, altri sei artisti verranno svelati attraverso i canali social di Laura, alimentando l’attesa tra i fan e i musicisti emergenti.

Per coloro che accetteranno, si tratta di un’opportunità unica per mettersi in luce e vivere l’atmosfera di un grande show internazionale. Questo tour, iniziato nel 2023, ha registrato un incremento del 25% dei paganti, confermando Laura come l’artista femminile più performante in Italia a livello mondiale.

Il tour prevede diverse date, a partire dal 4 novembre 2024 a Londra, per proseguire in città italiane come Eboli, Bari, Roma, Livorno, Pesaro e Milano, e anche in località estere come Marsiglia, Malaga, Pamplona e Monaco. Per maggiori informazioni e l’acquisto dei biglietti, è possibile visitare i siti Ticketmaster e TicketOne, oltre ai profili ufficiali di Laura Pausini sui social media e sul suo sito web.