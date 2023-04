«Il mio obiettivo è informare, non spaventare, perché ho scoperto che la paura c…

«Il mio obiettivo è informare, non spaventare, perché ho scoperto che la paura ci fa voltare le spalle a un problema, mentre l’informazione ci fa avvicinare.» Per questo, la geochimica e geobiologa @realhopejahren ha dedicato anni a catalogare una sconfinata serie di dati su come è cambiato il nostro pianeta nell’ultimo mezzo secolo. Lo scopo? Presentare la crisi climatica senza catastrofismi né semplificazioni. Perché solo così possiamo davvero persuaderci a cambiare rotta. “Il lato oscuro dell’abbondanza” è un appello alla civiltà del benessere affinché ripensi il legame fra la cultura dello spreco di alcuni e lo stato del pianeta di tutti. Perché, seppur drammatica, la situazione si può ancora salvare 🌎 In libreria e negli store online dall’11 aprile.