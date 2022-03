Il significato e qualche curiosità su Il mio nome è mai più, brano di Ligabue, Jovanotti e Piero Pelù, pubblicato il 17 giugno 1999.

Il trio composto da Ligabue, Jovanotti e Piero Pelù realizzò il singolo Il mio nome è mai più, pubblicato il 17 giugno 1999. Il brano esprime un messaggio preciso: la contrarietà a ogni guerra e, in particolare, a quella che scoppiò nell’ex Jugoslavia in quel momento storico. Scopriamo qualche curiosità sulla traccia, dando uno sguardo anche al significato del testo.

Il mio nome è mai più di Ligabue, Jovanotti e Piero Pelù: il testo

Il mio nome è mai più è il brano che Jovanotti, Ligabue e Piero Pelù pubblicarono, il 17 giugno 1999. Come ha spiegato Chiara Marchini, dell’ufficio comunicazione Emergency, si trattò di una “una collaborazione accidentale e fortuita […] all’epoca eravamo una piccola realtà contraddistinta dalla volontà di dare un senso di concretezza alle azioni. Un messaggio proprio della comunicazione pop di cui la musica è portavoce“.

Piero Pelù

Alla violenza bisogna dire sempre di no: pertanto, da qui nasce il titolo della canzone, che funge da monito e pensiero dei tre interpreti che si scagliano contro ogni forma bellica, a favore della pace e del dialogo fra i popoli.

Il video con il testo di Il mio nome è mai più:

Il significato di Il mio nome è mai più

Dando uno sguardo più ravvicinato al testo, vediamo che Il mio nome è mai più si ricollega, in particolare alle guerre jugoslave che iniziarono nel 1991 e durarono ben un decennio, provocando morte e distruzione.

In particolare, si fa riferimento anche all’intervento militare della NATO in queste terre martoriate dal dolore provocato dai conflitti. Nel 1999, infatti, si contavano, infatti, ben 51 guerre che misero in ginocchio le popolazioni locali. Un appello alla non violenza e ad abbracciare la pace per una convivenza civile tra popoli, anche con diverse opinioni e visioni politiche.