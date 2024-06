Il mio gatto mi riempie di affetto dandomi dei teneri baci, ma che significa?

Perché il mio gatto mi dà tanti teneri baci? Il suo è affetto oppure è un comportamento che significa un’altra cosa?

Chi ha uno o più gatti sa perfettamente come questo animale interagisce con noi. Ha dei comportamenti ben specifici, che possono essere uguali oppure diversi da quelli che ha con i suoi simili.

Il mio gatto, ad esempio, mi dà delle piccole leccate e io penso che, quando fa così, è per esprimere il suo affetto nei miei confronti. Per come la vedo io è come se mi stesse dando dei piccoli e teneri baci. E se non fosse così? Informandomi dagli esperti del comportamento felino ho scoperto alcuni dettagli interessanti.

Potrebbe non essere il gesto di dare dei baci, ma potrebbe trattarsi di altro. Per il gatto leccare ha dei significati ben precisi, quindi, ecco qui di seguito che cosa mi hanno detto gli esperti. Condividerò queste informazioni in questo articolo per tutti in modo tale da conoscere meglio i nostri pelosetti.

Il gatto mi dà dei baci: il suo è affetto o qualcos’altro?

Si sa molto bene che il gatto lecca spesso sé stesso per pulirsi il pelo. Tuttavia, riserva questo comportamento anche ad altri suoi simili oppure alle persone con cui è abituato a vivere. Ma qual è il significato preciso del leccare un altro gatto o una persona?

Io e sicuramente molte altre persone pensiamo che il leccare docile del gatto sia un “baciare”. È come se volesse dirci che ci vuole bene nella nostra testa, ma in realtà ho imparato che non è proprio così.

Infatti, secondo gli esperti per il gatto il gesto di leccare ha valenza del prendersi cura. Significa che quando un gatto lecca un altro gatto vuole creare un rituale in cui esprime il suo legame, il fatto che non devono combattersi, ma che fanno parte dello stesso gruppo. Anche se lecca una persona nelle sue intenzioni c’è proprio questo: una valenza affiliativa e comunicativa, prima che affettiva.

Non solo. Oltre questo significato, potrebbe essercene uno davvero banale. Il tuo micio, ad esempio, potrebbe sentire sulla tua pelle un odore che lo incuriosisce e lo attira e usa la lingua per avere quanti più dettagli possibili. Con la lingua un gatto è in grado di conoscere il mondo che lo circonda.

Infine, potrebbe esserci anche una valenza negativa. Ovviamente, è molto importante vedere il comportamento del gatto e inserirlo nel giusto contesto. Se il micio lecca in modo compulsivo usando anche le zampe per tenere ferma la tua mano, allora può essere in una situazione di estremo disagio.

Bisogna osservare bene il contesto e lo stato emotivo del micio per capire che cosa vuole esprimere esattamente. Diciamo che pensare che stia esprimendo affetto non è del tutto sbagliato, ma ci sono dei dettagli che adesso conosciamo meglio che sono di sfumatura un po’ diversa.