Il mio fidanzato non la…

Una donna ha abbandonato il suo cane, Millie, spiegando che il suo fidanzato non sopportava la presenza dell’animale. Questa decisione, presa dopo un ultimatum, ha lasciato senza parole gli addetti al canile, i quali hanno accolto la donna e il suo cane. L’episodio è stato raccontato su TikTok dal profilo @kai_thedogmother, che ha condiviso il momento in cui Millie, visibilmente turbata, aspettava nel parcheggio con la sua padrona.

Millie viveva con la donna da tempo, ma la situazione è cambiata con l’arrivo del nuovo compagno. Quest’ultimo ha manifestato disinteresse nei confronti di Millie, suggerendo di darla in affido. La scena, avvenuta a Washington nel luglio del 2024, ha messo in evidenza il dramma dell’abbandono degli animali per motivi non giustificati, come difficoltà economiche o di salute, che spesso vengono addotte da chi rinuncia al proprio cane. In questo caso, la scelta della donna di separarsi da Millie non era motivata da alcuna difficoltà reale.

In un momento di grande tristezza, Millie non sembrava comprendere il motivo della sua attesa in canile. Il suo sguardo rifletteva emozioni di incertezza e confusione, creando un forte impatto emotivo su chi ha assistito alla scena. La portavoce di questo episodio, attraverso il suo video su TikTok, ha voluto sensibilizzare l’opinione pubblica sulla disumanità di tali atti, sottolineando quanto sia ingiusto abbandonare un animale domestico.

Nel video, la donna ha scritto: “Questa cagnolina non ha idea che sta per essere abbandonata dal suo proprietario”, invitando i suoi follower a riflettere sul valore della vita degli animali e a diventare persone migliori. Ha messo in evidenza che “i cani non meritano questo”, richiamando l’attenzione su un problema troppo spesso ignorato.

Questa vicenda è un appello affinché le persone comprendano l’importanza di non abbandonare i propri animali domestici e di riconoscere il legame profondo che si crea con loro. Millie, come tanti altri cani, merita amore e rispetto, non una vita di abbandoni.