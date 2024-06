“Il mio fidanzato” Il cantante di Amici esce allo scoperto con il suo nuovo amore

Un ex cantante di Amici sembra aver ritrovato l’amore con un famosissimo modello. I due sono usciti allo scoperto qualche giorno fa, quando hanno deciso di farsi vedere insieme in occasione del Palermo Pride. Si tratta di una relazione molto importante per questo giovane artista che non ha mai nascosto il suo orientamento sessuale.

La sigla di Amici

Ecco di chi si tratta.

Ex cantante di Amici esce allo scoperto con il suo nuovo fidanzato

Un ex cantante di Amici di Maria De Filippi ha deciso di uscire allo scoperto e non nascondersi più. Si tratta di una persona che non ha mai fatto mistero del proprio orientamento sessuale, ma che al tempo stesso non ha mai desiderato esibirsi o mettersi in mostra.

I ragazzi di Amici 17

Il ragazzo ha preso parte al famoso talent di Canale 5 e successivamente ha avuto modo di sperimentarsi anche nel reality L’Isola dei Famosi dove si è classificato in terza posizione. Per quanto riguarda la sua vena artistica invece, il talento è stato ereditato dalla madre in quanto è stata proprio lei a suggerirgli di intraprendere questa strada facendolo appassionare alla musica.

Quando ha partecipato ad Amici, invece, ha saputo mettere in mostra il suo talento, ma a seguito del suo carattere alle volte troppo impulsivo si è scontrato con i professori. Oggi però questo giovane artista è davvero molto contento, in quanto si è realizzato sia sotto il profilo lavorativo che per quanto riguarda la vita sentimentale.

Svelata l’identità del cantante e del suo fidanzato

L’artista di cui stiamo parlando è Luca Vismara, un cantante che ha preso parte ad Amici 17, l’edizione che è stata vinta da Irama. Il canto è sempre stato il fulcro nella vita di questo ragazzo, che ha per l’appunto ereditato la sua passione dalla madre Viviana Stucchi, la quale ha vinto lo Zecchino d’oro nel 1964 con la canzone Il Pulcino ballerino.

Luca Vismara e Peter Seggio

Ad Amici non è stato molto fortunato ma ha saputo ottenere la sua rivincita all’Isola dei Famosi, dove ha dimostrato di avere un carattere molto forte e determinato. Luca Vismara, quindi, ha deciso di rivelare al mondo la sua relazione con il modello Peter Seggio. I due sono apparsi insieme molto felici e spensierati e forse nei prossimi giorni sentiremo ancora parlare di loro e del grande amore che li unisce. Del resto sono pronti a viversi questo amore proprio come accade nelle favole.