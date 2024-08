Il mio cucciolo non vuole le coccole, come devo comportarmi? quali strategie approcci devo utilizzare con fido.

Fin dal momento in cui ho adottato il mio cucciolo, ho cercato di avvolgere un caldo abbraccio ogni volta che era possibile.

Tuttavia, ho notato che il mio cucciolo sembrava essere restio ad accettare le coccole e mi chiedevo:

” Perché il mio cucciolo non vuole le coccole, come devo comportarmi?” Ho deciso perciò di fare un passo indietro e osservare attentamente il suo comportamento.

Ecco perché, in questo articolo voglio condividere con voi cosa ho capito e quale strategia ho utilizzato.

Il mio cucciolo non vuole le coccole, come devo comportarmi?

All’inizio, il comportamento del mio cane mi lasciava perplessa, come tanti altri proprietari, desideravo ardentemente di creare un legame profondo con il mio cucciolo.

Tuttavia , le sue reazioni alle coccole non erano quelle che mi aspettavo. Spesso, sembrava quasi respingere il mio affetto, preferendo di gran lunga giocare o esplorare il mondo esterno.

Inizialmente, mi sentivo frustata e disorientata. Non capivo come un cane potesse non amare le coccole!

Ciò nonostante, ho deciso di non forzare mai il mio affetto ed iniziare a osservarlo con maggiore attenzione.

Ho notato che, sebbene non gradisse il contatto fisico prolungato, era entusiasta di giocare di fare lunghe passeggiate insieme.

Così, ho deciso di cambiare approccio. Ho iniziato a concentrarmi sulle attività che lo rendevano felice, creando un legame attraverso il divertimento e la complicità.

Durante i giochi, il mio cucciolo si avvicinava spontaneamente a me, scodinzolando e mostrando affetto a modo suo.

Ho imparato a rispettare i suoi spazi e i suoi tempi, evitando di forzarlo e ricevere le mie coccole quando era ricettivo.

Ho scoperto che il mio affetto potevo esprimerlo anche in altri modi, come attraverso parole gentili, attenzione delicate e la semplice condivisione dei momenti di gioco.

Con il tempo, la nostra relazione si è evoluta in un legame profondo basato sulla comprensione reciproca e sul rispetto dei nostri bisogni individuali.

Ho capito che l’amore per un animale non si limita alle sole effusioni fisiche, ma si manifesta nella capacità di adattarsi alle sue esigenze di creare un’unione basata sulla fiducia e sul rispetto.

Quali sono i segnali di disagio del cucciolo?

Il cane quando non desidera le coccole è molto esplicito e anche se possono variare da individui a individui, alcuni segnali sono comuni e includono:

bocca serrata;

evita il contatto fisico;

leccamento e mordicchiamento;

orecchie abbassate;

postura rigida;

sbadigli nel cane;

allontanamento.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema >>>Il tuo cane ringhia se lo accarezzi? Non giudicarlo, potrebbero esserci motivazioni precise dietro questo atteggiamento

Perché il cane non vuole le coccole?

Non tutti i cani amano le coccole e sono diversi i fattori che possono influenzare il loro gradimento.

Ecco i probabili fattori:

Se il cane non gradisce le coccole è importante rispettare il suo spazio e cercare nuove alternative per creare un legame tra di voi.