Il mio cane non fa altro che scavare buche in giardino, perché fa così e come posso fermarlo?

Lo ha fatto di nuovo e mi sta rovinando il giardino: ma perché il mio cane scava sempre buche? Cosa c’è dietro questo suo comportamento.

Capisco che può essere una sua esigenza ma non è sempre facile evitare fossi che mi ritrovo in giardino col rischio di inciamparci dentro. Quindi mi sono chiesta perché il mio cane scava sempre buche e cosa posso mai fare per evitare quello che sta diventando un problema? In realtà è un comportamento che non aveva mai avuto prima quindi la cosa mi ha sorpresa e ho fatto le mie ricerche a riguardo: ecco cosa ho scoperto.

Tutti i cani scavano: un comportamento atavico?

Non dobbiamo pensare ai cani educati a stare in casa e dunque abituati ad avere tutti i comfort, ma a coloro che sono costretti a vivere in strada e che conservano ancora meglio il proprio istinto predatorio. Infatti se tutti i cani hanno la tendenza a scavare il terreno, spesso non riusciamo proprio a capire perché lo fanno anche su superfici estremamente dure, come pavimenti e parquet, che al massimo si possono graffiare o rovinare.

Infatti quella dello scavo è un’attività tipica dei nostri amici a quattro zampe, come se avessero appunto la necessità di trovare un nascondiglio per i loro oggetti o anche per loro stessi. L’intento è quello dunque non solo di mettere al riparo da eventuali predatori cibo o accessori che potrebbero essere loro sottratti ma anche ripararsi, cercare un rifugio, a volte anche in ambienti confortevoli e a cui sono abituati come la propria casa.

Gli antenati dei cani moderni, che non erano certo addomesticati come questi ultimi, scavavano buche per conservare il cibo in particolare, per poterlo mangiare in un secondo momento senza il rischio che venisse loro sottratto.

Il mio cane scava buche: perché lo fa

E’ vero che si tratta di un comportamento molto comune nei cani, ma questi ultimi non sono gli unici animali ad adottarlo: basti pensare al coniglio, alla talpa e a tutti quelli che scavano dei veri e propri tunnel per passarvici attraverso. Potrebbe dunque essere emulazione di un comportamento che Fido ha visto fare ad altri esseri viventi che popolano giardini e aree verdi, oppure per le motivazioni ataviche di cui abbiamo parlato in precedenza.

Perché lo facevano i suoi avi

Sia per nascondere prede sia per nascondere oggetti, anche quei cani che non erano addomesticati erano abituati a scavare per nascondere tutto ciò che non volevano che possibili predatori rubassero. Si tratta, in senso generale, di preservare la specie, di dare la possibilità cioè agli altri del braco di poter usufruire del ‘bottino segreto’, soprattutto nei casi di estrema necessità ovvero nei periodi di magra.

Perché imita il comportamento degli altri

Osservando il comportamento di altri animali che scavano nel terreno per crearsi tane, nascondigli o tunnel, è probabile che Fido non riesca a frenare la voglia di farlo altrettanto. D’altra parte il suo istinto da cacciatore è assolutamente naturale e innato, quindi è ovvio che il cane non perda occasione per sfruttarla. C’è da precisare che i cani non sono soliti scavare giacigli, a meno che non si trovino in una condizione di gravidanza canina e in procinto di partorire, tanto è vero che quelle che scava sono definite ‘tane di maternità’.

E se fosse la sua via di fuga?

Il cane potrebbe scavare all’improvviso perché non sa come andare via da una situazione che lo fa sentire a disagio, e dunque cerca di trovare un tunnel che lo porti fuori; oppure al contrario potrebbe voler tornare dal suo padrone, se magari vivono in due zone separate della casa. Infine potrebbe essere attratto da qualcosa al di fuori del territorio che in qualche modo lo ‘richiama’, come ad esempio una cagna in calore.

Il cane scava per noia

E se fosse annoiato perché magari non ha alcuno stimolo durante la giornata? E’ possibile infatti che la routine e la noia prendano il sopravvento nella quotidianità del nostro animale domestico. In effetti potrebbe farlo anche se si sente frustrato e ha bisogno di ‘sfogare’ questo suo stato d’animo negativo. Allo stesso tempo Fido potrebbe voler scavare una buca perché vuole attirare l’attenzione del suo padrone.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema >>> Il cane scava in casa: non è normale, ma la spia di un disagio da approfondire

Il mio cane scava buche: come posso fermarlo?

Se il cane scava perché il suo istinto è quello di nascondere o conservare del cibo, l’alternativa possibile è quella di dargli un pasto unico, che si possa consumare in un’unica volta e in un’unica soluzione, così non gli resterà nulla da nascondere. Quando la sua è un’imitazione del comportamento di altri animali, allora dovremo noi provvedere ad allontanare le talpe da orto e giardino o liberarsi dai topi e insetti vari.

Se invece il cane scava perché è in calore e vuole raggiungere l’obiettivo, una soluzione da prendere in esame potrebbe essere la sterilizzazione del cane maschio o femmina che sia; se invece soffrisse di ansia da separazione col padrone, meglio rivolgersi ad un professionista comportamentale o un etologo. infine se la causa dello scavo fosse la noia, proviamo a rendere la sua giornata più ricca magari con giochi da fare a casa con il cane.