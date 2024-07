Il mio cane mi fissa con gli occhi languidi, cosa vorrà significare?

Se hai sorpreso, come me, il tuo cane che ti fissa con occhi languidi e ti stai chiedendo cosa significa sappi che c’è più di un motivo.

Qualche giorno fa stavo sistemando degli scatoloni e ho notato il mio cane sull’uscio della porta che mi fissava. Inizialmente credevo che avesse fame, così ho preparato uno dei suoi snack preferiti, ma sembrava non esserne poi così tanto interessato. Dopo averlo posato nella sua ciotola ho continuato a fare quello che stavo facendo pochi minuti prima, e quando mi sono voltata di nuovo verso di lui ho scoperto che lo snack era ancora lì, come il suo sguardo fisso verso di me. Questo comportamento mi ha spinto a indagare più a fondo sul suo comportamento.

Nel pomeriggio mi sono confrontata con il mio veterinario di fiducia e quest’ultimo, con le sue spiegazioni, mi ha tranquillizzato sull’argomento. Quando il cane ti fissa, mi ha detto, ci sono almeno 3 motivi.

Il primo motivo riguarda, indubbiamente, una silenziosa dichiarazione d’amore del cane nei nostri confronti. Osservandoci, nella nostra quotidianità, il cane ci dimostra di darci attenzioni, e – dunque – dedicandoci il suo tempo, e la sua ammirazione, che tiene a noi e alla nostra presenza accanto a lui.

Il secondo motivo, invece, che sarebbe anche il più frequente, riguarda la curiosità del fido. Un cane può osservarci perché desidera inconsciamente “studiare le nostre mosse“. Sapevate già che il cane assimila molte delle nostre azioni e delle nostre abitudini regolandole con il suo orologio biologico? È anche questo uno dei motivi che lo aiutano a sapere quando torneremo a casa, oppure ad assecondarci quando siamo, assieme a lui, sulla via del ritorno da una lunga passeggiata.

In caso contrario, citando il terzo motivo per cui il cane ci fissa, il fido potrebbe non comprendere le nostre azioni o i nostri comportamenti. Dunque con il suo sguardo insistente vorrebbe mostrarci la sua perplessità o il suo disappunto. Esiste, però, anche una quarta opzione.

Il tuo cane sembra fissarti ma ha lo sguardo perso? Fai attenzione

Nonostante l’abitudine di parlare con il fido sia in grado di migliorare il nostro rapporto con lui, lo sguardo e la comunicazione non verbale con il cane restano il primo modo di intenderci con il nostro amico a quattro zampe. Diversa è invece l’interpretazione del suo comportamento se il cane guarda un punto fisso come se fosse disorientato o, peggio, estraniato dall’ambiente che lo circonda.

Un simile comportamento potrebbe indicare che il cane è confuso. Nonostante sembra che questo accada frequentemente ai cani in seguito a un periodo di scarsa attività motoria, nel caso in cui la situazione continui a ripetersi è opportuno non sottovalutare una simile condizione e contattare il proprio veterinario di fiducia.