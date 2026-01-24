14.6 C
Il ministro Piantedosi e la sicurezza in Italia

La capogruppo di AVS alla Camera, Luana Zanella, ha espresso la sua preoccupazione riguardo alla presenza di agenti dell’Ice sul territorio italiano. Zanella ha affermato di aver sperato in una smentita da parte del ministro Piantedosi, ma quest’ultimo non si è mostrato sorpreso o inorridito all’idea che gli agenti possano operare in Italia. Secondo Zanella, il ministro ritiene che gli agenti siano i benvenuti, a condizione che ci sia un coordinamento formale della sicurezza. La capogruppo di AVS ha invitato il ministro a riferire in Parlamento su questa questione.

Addio a Giuseppe Depaoli, leggenda del ciclismo piemontese
