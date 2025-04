Il ministro Nordio: Accuse ai giudici e smentite successive

Durante il question time al Senato, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha sostenuto che l’aumento del numero dei carcerati è da attribuire ai reati commessi e alla decisione dei giudici di incarcerare i colpevoli. Questa affermazione ha scatenato una forte reazione da parte dell’Associazione nazionale dei magistrati (Anm), con il presidente Cesare Parodi che ha espresso sorpresa per le parole di Nordio. Quest’ultimo ha poi negato di aver detto che la colpa è dei magistrati, sostenendo che i giudici compiono il loro dovere e che il sovraffollamento delle carceri è dovuto ai reati commessi. È emerso un contrasto tra la dichiarazione iniziale di Nordio e il suo tentativo di rettifica, evidenziato dal video della seduta.

Inoltre, Nordio è stato criticato per la sua gestione del caso Almasri. L’europarlamentare Ilaria Salis ha messo in discussione la sua competenza, suggerendo che un ministro coinvolto nella liberazione di un torturatore avrebbe dovuto dimettersi. È interessante notare che Nordio ha già attirato l’attenzione per altre dichiarazioni controverse, come in seguito ai femminicidi di Sara Campanella e Ilaria Sula, per cui è stato accusato di razzismo.

I magistrati si sono chiesti che messaggio Nordio intendesse trasmettere, poiché la sua affermazione sembrerebbe suggerire di non incarcerare coloro che violano la legge. La questione ha messo in evidenza la tensione tra il potere giudiziario e il Governo, con i magistrati che affermano di agire nel rispetto delle leggi promulgate dal Parlamento. La polemica ha sollevato interrogativi sul ruolo e la responsabilità dei giudici nel sistema penale italiano.