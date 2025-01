Il Ministro dei Trasporti Più Inadeguato di Sempre

Le opposizioni italiane accusano Matteo Salvini per i ritardi nella circolazione ferroviaria nel Nord Italia, trasformando un problema di trasporti in un caso politico. I disagi sono iniziati la mattina dell’11 gennaio a causa di un guasto elettrico nel nodo di Milano, portando a cancellazioni e ritardi fino a 200 minuti per i passeggeri. Le polemiche si intensificano, con i leader dei partiti che non risparmiano critiche al ministro dei Trasporti. Matteo Renzi ha contestato la gestione del caos, definendolo “incapace” e “peggiore ministro dei Trasporti della storia”, mentre Elly Schlein del Partito Democratico ha dichiarato che “l’unico spostamento che interessa a Salvini è il suo al ministero dell’Interno”. Anche Giuseppe Conte, presidente del M5s, ha sottolineato la necessità di attenzione sulle stazioni ferroviarie, affermando che il paese sta affrontando un “inferno quotidiano” nei trasporti.

Il problema è stato causato da un danno al cavo aereo provocato da un treno, ed è in corso un’indagine per chiarire l’accaduto, ma non si tratta di un atto doloso. Trenitalia ha rassicurato i viaggiatori informando che le linee colpite stanno tornando alla normalità e che sarà effettuato il rimborso per chi ha rinunciato ai viaggi. Nel frattempo, Renzi ha utilizzato i ritardi come pretesto per criticare il ministro, postando su X che il suo incontro a Firenze era stato posticipato a causa del blocco. Schlein ha aggiunto che l’errore di Salvini si riflette nelle sue priorità, mentre gli italiani hanno difficoltà a viaggiare per lavoro o studio.

Le critiche si susseguono, con Carlo Calenda di Azione che chiede un cambio di leadership e Andrea Crippa della Lega che difende Salvini, affermando che il guasto è oggetto di attacchi strumentali delle opposizioni. Crippa sostiene che, di fronte a un guasto tecnico, non c’è nulla che il ministro possa fare in quel momento. L’argomento principale rimane la mancanza di una gestione efficace delle infrastrutture di trasporto, sottolineando la crescente frustrazione dei viaggiatori e l’attenzione degli oppositori su questo tema.