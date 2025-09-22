Il Milan e il Napoli a confronto: centrocampo da urlo

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan e della Nazionale, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato delle capacità del Milan in campionato. Secondo Albertini, il centrocampo del Milan è tra i migliori, competendo con quello del Napoli. Ha inoltre sottolineato che, sebbene Allegri possa avere bisogno di qualche rinforzo in attacco, ha già trovato un ottimo equilibrio a centrocampo, combinando giocatori giovani e più esperti. In particolare, ha menzionato il fuoriclasse Modric come un elemento fondamentale di esperienza in squadra.