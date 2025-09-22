26.8 C
Roma
lunedì – 22 Settembre 2025
Sport

Il Milan e il Napoli a confronto: centrocampo da urlo

Da StraNotizie
Il Milan e il Napoli a confronto: centrocampo da urlo

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan e della Nazionale, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato delle capacità del Milan in campionato. Secondo Albertini, il centrocampo del Milan è tra i migliori, competendo con quello del Napoli. Ha inoltre sottolineato che, sebbene Allegri possa avere bisogno di qualche rinforzo in attacco, ha già trovato un ottimo equilibrio a centrocampo, combinando giocatori giovani e più esperti. In particolare, ha menzionato il fuoriclasse Modric come un elemento fondamentale di esperienza in squadra.

Articolo precedente
Rivoluzione sanitaria in Calabria: nuove strutture a Crotone
Articolo successivo
Cucina italiana a Unesco, polemiche politiche in gioco
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.