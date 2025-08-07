24.8 C
Il Milan dei valori: Ardon Jashari e il futuro rossonero

Il Milan dei valori: Ardon Jashari e il futuro rossonero

Il Milan sta dando vita a una nuova era caratterizzata da valori solidi e dedizione. Nelle ultime 24 ore, il club ha accolto Ardon Jashari, un talento che si è presentato con un atteggiamento misurato e un’attenzione ai dettagli inusuale. Jashari, affermando di voler vestire solo la maglia rossonera, ha rifiutato l’interesse di grandi club come Chelsea e Manchester United.

La mentalità umile del Milan, sottolineata anche da Luka Modric, è centrale nel processo di ricostruzione della squadra. A questo proposito, Malick Thiaw e Yunus Musah hanno catturato l’attenzione di Max Allegri, che ha apprezzato non solo le loro capacità calcistiche, ma anche il loro buon carattere. Entrambi, inizialmente in lista di sbarco, hanno ora un valore di mercato in aumento, con possibilità di trasferimento qualora arrivassero offerte adeguate.

Il club, pur non ritenendo nessuno incedibile, è pronto a fare valutazioni strategiche su eventuali cessioni. Il nuovo approccio mira a garantire che i giocatori che indossano la maglia rossonera siano dedicati e seri, consolidando così un ambiente positivo e professionale.

La squadra è determinata a non trascurare mai l’impegno e la serietà in campo, aspirando a raggiungere posizioni migliori in classifica. Inoltre, in questo contesto, si inviano auguri di pronta guarigione a Franco Baresi, simbolo di valori e doti che contraddistinguono il Milan.

