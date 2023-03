Il migliore amico di Costanzo: “Maria De Filippi mi preoccupa”

Sono passate circa due settimane dalla scomparsa di Maurizio Costanzo e oggi – fra le pagine di Nuovo – Giorgio Assumma, avvocato e migliore amico del conduttore, ha rilasciato una breve intervista.

L’uomo ha raccontato di essere subito corso al capezzale di Costanzo quando ha capito che il suo quadro clinico si era aggravato: “Quando sono arrivato era ancora cosciente. La figlia Camilla gli ha chiesto di recitare l’Ave Maria e lui ne ha sussurrato i primi versi per poi interrompersi e dirle: “Non ce la faccio, continua tu a pregare per me”.

Ha poi parlato di Maria De Filippi: “Chi mi preoccupa è Maria: dietro l’apparente distacco, nasconde un’emotività profonda, come ho capito quando l’ho vista soffrire per la perdita dei genitori. Può sempre contare sul sostegno del figlio Gabriele e sulla valvola di sfogo del lavoro, ma avrà bisogno di tanto amore da parte di noi amici per colmare, nei limiti del possibile, il vuoto che sente“.

E infine ha sottolineato come non ci saranno problemi d’eredità, dato che i suoi tre figli vanno tutti d’accordo. In merito proprio al patrimonio di Costanzo e all’eredità, un po’ di giorni fa ha parlato pure il legale della famiglia, Pierluigi De Palma, che ha rilasciato una nota a nome di Maria De Filippi e dei tre figli del conduttore, ovvero Saverio, Camilla e Gabriele. “La valutazione fatta del patrimonio è immaginifica” – ha dichiarato – “Maria è sorpresa e addolorata perché in un simile momento vengano diffuse notizie non verificate e di macroscopica falsità“. E ancora: “Stime false e del tutto inconferenti con la realtà dei fatti“.