“Il miglior tempo della loro vita? Jeff Bezos e Lauren Sanchez si godono una fuga da sogno che ha sorpreso tutti!”

Jeff Bezos e Lauren Sanchez stanno vivendo un periodo straordinario. In attesa del loro matrimonio, previsto dal 24 al 26 giugno 2025 a Venezia, la coppia sta viaggiando insieme per il mondo. Recentemente, hanno scelto la Francia come meta, visitando eventi esclusivi tra Cannes e Monaco. Hanno partecipato a manifestazioni di grande prestigio come l’amfAR e il Gran Premio di Formula 1, attirando l’attenzione per la loro presenza sempre elegante.

A Monaco, la coppia si è mostrata mano nella mano, lui in polo e pantaloni neri slim, lei con un mini dress nero e un giubbotto in denim oversize. Secondo fonti, il matrimonio avrà un costo di circa 10 milioni di dollari e sarà organizzato da Riccardo Lanza, lo stesso planner che ha curato le nozze di George e Amal Clooney.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: instagram.com