Il miglior televisore Sony sotto i 1000 euro a settembre 2024: la guida definitiva.

Siete interessati ad acquistare una TV Sony sotto i 1000 euro? Oggi abbiamo la risposta per voi. Il brand nipponico è tra le principali aziende del settore ed offre una selezione molto ampia di modelli, seppur molto spesso commercializzati a prezzi poco accessibili.

Oggi vogliamo parlarvi del Sony BRAVIA KD-65X80L LED 4K HDR da 65 pollici, lanciato sul mercato lo scorso anno ma che ad oggi conserva caratteristiche interessanti. Il TV monta un pannello LCD Ultra HD con retroilluminazione Direct LED e frequenza di aggiornamento a 50/60 Hz. Le immagini vengono elaborate grazie al processore 4K HDR X1, in grado di gestire varie funzioni per l'ottimizzazione delle immagini.

La tecnologia Triluminos Pro agisce sugli spazi colore, rendendoli più ampi, 4K X-Reality Pro sull’upscaling e l’incremento del dettaglio ed il Motionflow XR sulle immagini in movimento. Non manca neanche un sensore per l’illuminazione che regola automaticamente le impostazioni in base alla luce presente nella stanza. Non manca neanche il supporto all’HDR nei formati HDR10, HLG e Dolby Vision. Il comparto audio è affidato al Dolby Atmos ed all’X-Balanced Speaker, in grado di garantire suoni ancora più cristallini ed uniformi.

A far girare il tutto troviamo il sistema operativo Google TV, con la possibilità di utilizzare tutte le principali app di streaming, oltre al Chromecast integrato ed alla possibilità di sfruttare Google Assistant. Per gli utilizzatori di prodotti Apple è invece possibile sfruttare AirPlay 2 ed HomeKit. Coloro che acquistano X80L hanno possono beneficiare dell’app BRAVIA Core, il servizio streaming di Sony, in grado di garantire una qualità molto più alta della media grazie ad un bitrate che raggiunge gli 80 Mbps. 4 gli ingressi HDMI presenti, in grado di gestire una sola funzione di HDMI 2.1, ossia l’Auto Low Latency Mode nei videogiochi. Inoltre, per chi collega una PlayStation è possibile sfruttare le funzioni Auto Genre Picture Mode e Auto HDR Tone Mapping.