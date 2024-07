il miglior posto per bagnarlo

In questo periodo aveva notato che il mio cane sentiva più caldo del solito poi ho scoperto il posto migliore in cui bagnarlo.

In estate, con le alte temperature, si può porre rimedio alla percezione di caldo eccessivo nei nostri amici a quattro zampe. A tal proposito ho scoperto da poco come poter fare sperimentando alcuni trucchi in prima persona. Ad esempio, per evitare dei colpi di calore nel nostro fido, possiamo bagnarlo in alcune zone del suo corpo che daranno a lui una sensazione di benessere immediato.

Ho notato che il mio cane sente molto caldo, qual’è il miglior posto dove bagnarlo?

Una delle prime accortezze a cui dovremmo prestare attenzione quando decidiamo di rinfrescare il nostro cane è innanzitutto quella di non sottoporre il fido a uno shock termico. Per evitare che questo possa accadere al nostro fido teniamo sotto controllo la temperatura esterna, o interna alla nostra abitazione, e troviamo un compromesso con la temperatura dell’acqua in cui immergeremo una spugnetta per rinfrescarlo.

La temperatura dell’acqua, in questo caso, non dovrebbe mai essere inferiore ai 18°. Nelle ore più calde è molto meglio, inoltre, non immergere direttamente il cane in acqua fredda o tiepida, quanto tamponare delicatamente le zone più soggette a un aumento repentino della temperatura corporea.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema>>> Come accorgersi quando il cane vuole fare il bagno

Infine, al di là dei tempi da rispettare tra un bagnetto e l’altro, il cane potrà sentire la necessità di essere rinfrescato anche negli intervalli di tempo tra una completa immersone e l’altra. Vediamo quali sono le zone più adatte in cui concedere al fido un pò di sollievo con una spugnetta o un asciugamano umidificato.

Il mio cane sente molto caldo, le zone ideali in cui bagnarlo in estate

Le zone più frequentemente soggette a un aumento della temperatura corporea nel cane sono la testa, dunque le orecchie e la parte inferiore del collo del fido, oppure le ascelle e l’interno coscia.

Per capire quando è il momento giusto di donare sollievo al fido nelle giornate più calde sarà lui stesso a inviarci dei segnali che potremmo cogliere semplicemente osservando i suoi comportamenti o il suo corpo. Se il cane – ad esempio – mostra di avere il respiro corto, un’eccessiva salivazione oppure di essere particolarmente agitato nelle ore più calde, potrebbe star chiedendo implicitamente un momento di frescura.