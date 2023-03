Il miglior gioco per il tuo cane? Lo fai tu, con un oggetto che hai già in casa

Sono molti i giochi in commercio per Fido. Ma perché non ne fai uno tu? Ecco il miglior gioco per il cane fatto con un oggetto che abbiamo in casa.

Giocare è una delle attività più importante per i nostri amici a quattro zampe. Grazie al gioco i nostri amici pelosi possono socializzare, crescere e soprattutto disperdere le loro energie.

In commercio sono molti i giocattoli che possiamo acquistare per il nostro amico peloso. Ma perché non crearne uno semplice con un oggetto che in casa che abbiamo davvero tutti? Vediamo nel seguente articolo come creare il miglior gioco per il cane.

Il miglior gioco per il cane: ti basta solo questo oggetto

Per il benessere del nostro amico a quattro zampe è molto importante offrire a quest’ultimo dei momenti di gioco, sia da cucciolo che da adulto o anziano.

Per stimolare la fisicità e la socializzazione dei nostri amici pelosi, possiamo portare questi ultimi al parco per cani, in modo tale da farli giocare insieme ad altri amici a quattro zampe.

Tuttavia, abbiamo bisogno di pensare anche al benessere mentale di Fido. Per questo motivo è necessario stimolare la nostra palla di pelo anche mentalmente.

Il metodo migliore per stimolare la mente della palla di pelo è l’arricchimento alimentare, grazie al quale Fido utilizza due istinti naturali: annusare e “lavorare” per ricevere cibo. In commercio possiamo trovare un’infinità di giochi che possono stimolare la mente del nostro cane dal Kong per cani al puzzle alimentare.

Tuttavia poche persone sono a conoscenza che, con un semplice oggetto che possiamo trovare nelle nostre case, possiamo stimolare la mente di Fido, facendolo divertire.

Infatti, potrà sembrarvi strano ma il miglior gioco per il vostro cane è composto da un semplice asciugamano e dalle crocchette per cani.

Come creare il miglior gioco per il cane: ti servono asciugamano e crocchette

Vuoi far divertire la tua palla di pelo e allo stesso tempo stimolare la sua mente con un gioco molto economico ma efficiente? Ciò che vi occorre sono: un asciugamano o telo, e i croccantini preferiti dalla vostra palla di pelo.

Bagnate sotto l’acqua corrente l’asciugamano, stendetelo su di un tavolo e cospargete su di esso i croccantini. Dopodiché chiudete l’asciugamano formando una palla, potete sia chiuderlo con un nodo, sia porlo per qualche minuto nel freezer.

Successivamente offrite la “palla di croccantini” al vostro amico a quattro zampe, tenendolo sempre d’occhio. Infatti alcuni cani potrebbero sminuzzare l’asciugamano e mettere a rischio la loro salute.

Nel caso in cui vi troviate in tale situazione, sarebbe opportuno evitare di dare tale gioco a Fido e pensare di acquistare il Kong per farlo giocare.