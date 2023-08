Il miglior cibo per gatti da acquistare: classifica 2023 Altroconsumo

Altroconsumo ci indica la classifica 2023 del migliore cibo per gatti da acquistare, ecco di quali prodotti si tratta.

Uno degli aspetti più importanti della vita di un gatto domestico è l’alimentazione. Dal momento che siamo noi a dover provvedere a questo, è utile sapere che cosa offre il mercato e quali sono i cibi più salutari per il micio.

La disponibilità nei supermercati e nei negozi di animali è enorme, ma non tutti i prodotti sono uguali e di buona qualità. In questo articolo vogliamo indicarvi qual è il miglior cibo per gatti seguendo i test di Altroconsumo che ha indicato una classifica per il 2023. Si tratta di dati importanti perché basati su test di laboratorio.

L’associazione per i consumatori ha tenuto conto di una serie di aspetti per controllare la qualità dei prodotti disponibili per il mercato e ha assegnato a ciascuno di loro un punteggio.

Il miglior cibo per gatti: la classifica 2023 di Altroconsumo

I prodotti analizzati comprendono sia cibo secco che cibo umido. Sono entrambi importanti per la dieta del gatto, tenendo conto delle sue caratteristiche e delle indicazioni del veterinario.

Ecco i primi 10 prodotti che sono stati valutati i migliori da Altroconsumo tra il cibo umido:

Felix Le Ghiottonerie con pollo Natural Trainer Bocconcini in Salsa con Pollo con Estratto di Mirtillo Rosso Coop Amici Speciali Bocconcini in Salsa con Pollo e Fegato In The Nature Paté Adult Chicken Esselunga Mao Mousse con Pollo Almo Nature HFC Complete con Pollo e Carote Natures Menu Beef & Chicken Adult Complete Meal Kitekat con Pollo in Gustosa Salsa Schesir Bio Adult Cat Pollo Select Gold Classic Fit Adult Chicken Paté

Tra le crocchette per gatti, invece, i seguenti prodotti risultano essere di buona qualità con un punteggio superiore a 60:

Ultima Cat Adult Pollo

Advance Cat Advance Adult Chicken and Rice

Carrefour Croccantini con Pollo e Tacchino

Questi prodotti, dunque, hanno avuto un punteggio maggiore rispetto agli altri e, quindi, si possono considerare prodotti di qualità da poter dare da mangiare al nostro gatto.

Gli altri prodotti

I prodotti analizzati sono diversi per composizione e diversi per formato della confezione. Economicamente conviene fare delle altre valutazioni, anche in base a questo.

Scorrendo la classifica di Altroconsumo troviamo prodotti a marchio Conad, Sheba, Purina e Adoc. Una volta che si ha la sicurezza che un marchio è di buona qualità, si può fare una valutazione più precisa in base alle esigenze del micio. Queste devono essere valutate anche dal veterinario.

Infatti, ci sono diversi tipi di cibi con integratori, fibre, le crocchette che aiutano a non ingerire troppo pelo, quelle apposite per gatti sterilizzati o gatti in sovrappeso. Anche la quantità è da stabilire in base all’età del gatto e al suo stato di salute.

Molti sottovalutano questo aspetto e danno da mangiare al gatto quando lui lo chiede o quando viene in mente di darglielo. Così come è importante per noi, anche per gli animali domestici deve esserci una routine e una dieta sana ed equilibrata.