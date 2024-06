il miglior 27 pollici gaming del 2024

Dopo un’annata che ha visto protagonista assoluto il gigantesco 57 pollici (e qui potete trovare la nostra recensione dell’Odyssey Neo G9 57), Samsung torna alla carica con una gamma aggiornata di monitor da gaming, rigorosamente OLED, pronti a lasciarci a bocca aperta.

Nelle ultime settimane abbiamo avuto la possibilità di provare con mano uno dei nuovi innesti, l’Odyssey OLED G6 da 27 pollici, ed è stata un’esperienza molto positiva.

Corazzato per ogni battaglia

Annunciato ufficialmente durante la presentazione della gamma monitor 2024 di Samsung, il nuovo Samsung Odyssey OLED G6 ha una scheda tecnica da primo della classe, oltre a un cartellino da top di gamma, pari a 899 euro sul sito ufficiale.

Il pannello scelto da Samsung, neanche a dirlo, è un OLED da 27 pollici che offre una luminosità tipica di 250 nit e la solita straordinaria capacità intrinseca nella riproduzione dei contrasti. I neri assoluti sono solo l’inizio, poiché le caratteristiche ci parlano di un pannello tipicamente da scrivania, in virtù della sua diagonale, con risoluzione QHD (2560×1440 pixel) e un refresh rate d’eccezione, che arriva fino a 360 Hz. Fortemente votato agli eSport, non stupisce che abbia anche dei tempi di risposta ridotti all’osso (0,03 ms GtG) e che offra il pieno supporto alla tecnologia AMD FreeSync Premium Pro e al VRR.

Samsung ha cambiato approccio a partire dal design di questo G6: con una sterzata decisa verso la fascia più alta del mercato, il nuovo monitor integra il sistema Infinity Core Lighting già visto sui modelli più grandi, tra cui il G9 Neo, vale a dire il sistema di illuminazione circolare presente sul retro, che dona un tocco di classe in più al pannello oltre a ridurre l’affaticamento visivo (o perlomeno, nel nostro caso ne abbiamo tratto giovamento) se utilizzato in ambienti poco illuminati.

Tra le novità di rilievo dell’Odyssey OLED G6 troviamo anche la tecnologia hardware OLED Glare Free, che riduce enormemente i riflessi sul display tramite una particolare conformazione del pannello stesso. Tutto, in questo monitor, è progettato per ridurre l’affaticamento visivo e i riflessi: anche i bordi sono opachi, così come la scocca, personalizzata con una gradevole e inusuale tonalità silver.

Come spiegato dagli specialisti del brand durante la presentazione ufficiale, Glare Free è un approccio totalmente nuovo, che conferisce al pannello la capacità di ridurre i riflessi fino al 54% grazie alla sua “forma di onda”. Un sistema che effettivamente ci sentiamo di premiare e che in nessuna situazione ci ha causato problemi di visione, neanche nelle condizioni più sfavorevoli possibili, come ad esempio con una luce diretta alle spalle. Le prestazioni antiriflesso sono notevolmente migliori sia rispetto agli schermi lucidi che ai classici sistemi a pellicola opaca.

Un’altra grande trovata di Samsung si chiama OLED Safeguard+, ma in questo caso il suo intervento non sarà altrettanto evidente. Si tratta di una tecnologia pensata per ridurre il burn-in e allungare la longevità del display OLED. Non si tratta del solito sistema di prevenzione, bensì di una tecnologia tutta nuova, sviluppata da Samsung con un approccio multimodale. Lo schermo analizza costantemente le immagini alla ricerca di porzioni statiche, ad esempio una barra di sistema oppure l’OSD di un gioco, abbassando la luminosità di quell’area per ridurre le possibilità che si imprima sul pannello.

Parallelamente, il Thermal Modulation System regola la luminosità dell’intero pannello analizzando la temperatura della superficie, andando a ridurre il calore nelle zone in cui ce n’è bisogno.

Infine, il Dynamic Cooling System, un vero e proprio sistema di dissipazione costituito da un condotto termico con all’interno un liquido refrigerante, che aumenta del 400% l’efficacia nella ridistribuzione del calore rispetto ai classici fogli in grafite. Nella nostra esperienza, il pannello risulta generalmente tiepido sul retro, con la sola eccezione della parte superiore, dove il calore tende per sua natura ad accumularsi in misura maggiore (complice anche la minore distanza rispetto al sistema di illuminazione Infinity Core).

Il box è di stampo classico, industriale e privo di particolari sorprese. All’interno troviamo il monitor, l’informativa cartacea con le istruzioni di assemblaggio e la cavetteria di rito, tra cui un cavo DP, un HDMI e l’alimentatore.

Così come i pannelli della linea ViewFinity del 2024, anche questo Odyssey sfoggia un design rinnovato e un piedistallo con sistema Easy Setup, che non richiede l’utilizzo di alcun tipo di strumentazione per l’assemblaggio: la staffa si ancora allo schermo con il classico sistema a scatto, mentre il piedistallo vero e proprio si aggancia senza la tipica vite con farfalla, bensì con un nuovo metodo di aggancio a rotazione che assicura maggiore semplicità e riduce il rischio di serraggi eccessivi o troppo lenti.

Per montare il monitor è sufficiente una sola persona, se già avvezza a questo tipo di operazioni. In caso contrario, visti valore e delicatezza del prodotto, consigliamo di farvi aiutare da un amico, perlomeno per l’estrazione dalla scatola.

Molto versatile nella personalizzazione della posizione, il piedistallo consente la rotazione frontale di 90° (permettendo di metterlo in modalità portrait), l’orientamento verso destra o sinistra con una rotazione di +/- 30°, l’inclinazione da -2° a +25° e un’escursione fino a 12 cm.

Il set di terminali a disposizione è abbastanza minimale ma completo e conta due ingressi video HDMI 2.1, una DisplayPort 1.4, una porta per l’hub USB (upstream) e due USB-A, oltre al jack da 3,5 mm per cuffie o soundbar.

Non è previsto un sistema audio integrato, neanche di servizio, perciò sarà necessario dotarsi di casse, cuffie o altre periferiche aggiuntive per la riproduzione. Un peccato, perché le porte a disposizione gli consentirebbero di fare da hub da gaming per un PC e due console collegati contemporaneamente, ottimizzando gli spazi sulla scrivania – ma soprattutto, visto il prezzo, forse si poteva fare qualcosa in più per renderlo ancora più completo.

Semplicemente impeccabile

Nel gaming si tratta di un pannello di eccezionale fattura, che riesce a convincere nell’esaltazione dei contrasti e dei colori, complice la copertura completa (99%) nello spazio DCI-P3.

La resa delle immagini in movimento è ottima e premia soprattutto in contesti di gioco particolarmente frenetici, ancor meglio con un hardware particolarmente carrozzato a disposizione, per sfruttare al meglio i 360 Hz offerti dal pannello, che oltre a ridurre ulteriormente la latenza riescono a rendere ancora più nitidi i dettagli in corsa. Scordatevi effetti di trascinamento, ghosting inverso o altre fastidiose imperfezioni tipiche di pannelli con bassi tempi di risposta: in gioco, l’immagine non teme paragoni.

Ottimo per la produttività, il preset di fabbrica è già perfetto anche per un utilizzo trasversale, offrendo una riproduzione dei colori correttamente bilanciata, dei bianchi ottimi e che non tendono a virare.

Anche nell’utilizzo multimediale non manca di offrire grandi soddisfazioni, sebbene manchi una modalità specifica per il cinema o, più in generale, per l’Home Entertainment.

Al netto di ciò, il fattore prezzo continua a essere difficile da digerire. Per quanto sia davvero un pannello eccezionale e probabilmente il migliore attualmente sul mercato nella sua categoria, un monitor da 27 pollici con risoluzione QHD risulta davvero complesso da consigliare a 900 euro, cifra molto scomoda e che con qualche offerta consente di portarsi a casa anche Smart TV da 42,48, 50 o 55 pollici, anche OLED, di precedente generazione. È chiaro che non tutti hanno spazio per questo tipo di soluzioni, ma un utente meno esigente non potrà fare a meno di porsi qualche domanda in merito alla proporzionalità di questo pricing. Allo stesso tempo è anche vero che, fino a pochi anni fa, i top di gamma da 27 pollici superavano tranquillamente i 1500 euro di listino, a conferma che i monitor da gaming di alta qualità e di queste dimensioni hanno sempre avuto un prezzo elevato.