L’epidemia di Covid ha colpito duramente molti aspetti della sanità italiana. Non ultimo quello della solidarietà: la vita del donatore, d’altronde, non è facile durante una pandemia. Tra problemi logistici, norme anti contagio e la sacrosanta paura per il virus, in molti campi della medicina che si affidano alla solidarietà per salvare vite, le scorte iniziano a prosciugarsi. È così anche per le donazioni di midollo, che da inizio pandemia hanno visto un calo del 60% dei nuovi iscritti. Per questo, durante “Match it now”, la settimana nazionale per la donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche, parte un nuovo progetto della rete della donazione del Servizio sanitario nazionale: “Match at home”, un programma che permetterà di diventare donatori di midollo osseo direttamente a casa propria.Match at home è un progetto supportato da Centro nazionale trapianti, Centro nazionale sangue, Registro italiano donatori midollo osseo, Ibmdr e Admo. Permette a chiunque vorrà diventare donatore di cellule staminali emopoietiche di ricevere direttamente a casa proprio un kit per la “tipizzazione”, cioè l’analisi genetica che permette di stabilire la compatibilità tra donatore e paziente in attesa di trapianto. Ricevuto il kit, il donatore non dovrà far altro che seguire poche, semplici, istruzioni per la raccolta del campione di saliva, e poi consegnare il tutto nel punto di raccolta più vicino alla propria abitazione (niente di più facile, visto è possibile consegnare il kit anche in farmacia).

Inizialmente il progetto sarà attivo in quattro regioni pilota: Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. Ma l’obiettivo è chiaramente quello di estendere al più presto l’iniziativa a tutto il territorio nazionale. I requisiti di accesso per chi deciderà di partecipare sono semplicissimi: un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, buone condizioni generali di salute e un peso superiore ai 50 kg. E per iscriversi al progetto basta visitare il sito dell’Ibmdr o di Admo ed effettuare la pre-registrazione, sottoporsi ad un colloquio anamnestico svolto online da un medico autorizzato dal centro donatori, e il gioco è fatto.



La speranza dei promotori è che il progetto aiuti a rimpolpare le liste dei donatori di midollo, in particolare con l’ingresso di ragazzi tra i 18 e i 35 anni. La pandemia di Covid 19 ha infatti determinato un calo del 60% dei nuovi donatori, una contrazione non sostenibile: da giugno il saldo tra nuovi iscritti e donatori che escono dai registri per il raggiungimento dei 55 anni è diventato negativo. E se nei prossimi mesi la tendenza non verrà invertita, il 2020 rischia di chiudersi in saldo negativo: sarebbe la prima volta negli ultimi 20 anni.



L’iniziativa sarà preceduta, dal 14 al 19 settembre, da una campagna informativa sulle reti Rai , e sarà promossa sui social attraverso “Diamo il meglio di noi”, la campagna nazionale del Ministero della salute sulla donazione di organi, cellule e tessuti, e grazie ai nuovi canali Facebook e Instagram del Registro nazionale donatori Ibmdr, che saranno lanciati per l’occasione. Tutte le informazioni sono disponibili su www.matchitnow.it. Match at home partirà poi con l’inizio di Match it now, la settimana nazionale per la donazione del midollo osseo e cellule staminali emopoietiche che si terrà dal 19 al 26 settembre. L’edizione 2020, inevitabilmente rimodulata a causa del coronavirus, vedrà come protagonisti gli oltre 150 centri donatori e poli di reclutamento che hanno programmato aperture straordinarie per facilitare il reclutamento dei donatori.