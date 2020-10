Il robot, il bioinchiostro e le cellule vive

IMMAGINATE un minirobot sofisticatissimo che entra nel corpo attraverso minuscole incisioni e con un piccolo aghetto sutura le ulcere, ripara i danni alle pareti degli organi, genera cellule attive in grado di proliferare ‘in vivo’ – direttamente all’interno dell’organismo. E lo fa stampandole in tre dimensioni, proprio come fanno le comuni stampanti 3D con oggetti di plastica o metallo. Ma un conto è realizzare una chiave inglese o un bullone d’acciaio, altra cosa è generare tessuti umani che si innestino a quelli esistenti disseminati di reti neurali e vasi sanguigni. Potrebbe sembrare fantascienza e invece è la nuova frontiera della bioingegneria. Si chiamain situ in vivo, una tecnologia che finora si era focalizzata sulla ricostruzione di cellule esterne e ‘in vitro’ (ad esempio pelle, cartilagini o innesti ossei). La grandezza degli strumenti utilizzati per stamparle – i cosiddetti bioprinter – non aveva ancora permesso di raggiungere aree interne del corpo come il tratto digerente o i genitali. Ora un team di ricercatori del Biomanufacturing Center dell’Università pechinese di Tsinghuanha ha sviluppato il più piccolo e sofisticato bioprinter di sempre, dimostrando come sia possibile curare con questo approccio le lesioni della parete gastrica, un disturbo del tratto digerente di cui soffre il 12% della popolazione mondiale secondo il Lancet. “Il nostro lavoro – spiega Tao Xu, ingegnere biomedico alla Tsinghua University e coordinatore del team – è un passo avanti non solo nel campo della bioproduzione, ma delle scienze cliniche in generale”.

L’avanguardia del bioprinting sviluppato a Pechino ha la forma di un minirobot di 30 millimetri di spessore istallato su un endoscopio per simulare il processo di riparazione tissutale ‘in vivo’. Per farlo, gli scienziati hanno utilizzato un modello di stomaco in resina trasparente che replica quello reale sulla base di dati e parametri ricavati da TAC umana; una volta dentro all’organo, il robottino ha cominciato la sua opera certosina “stampando” cellule gastriche epiteliali e muscolari. Come? Rilasciando da un ago quasi invisibile un bioinchiostro di gelatina (10% in peso) e alginato (4%) disciolti in una soluzione a base di cloruro di sodio allo 0.9%. “L’idrogel prodotto – si legge nello studio – si innesta poi su di una vera e propria impalcatura 3D (nota come “scaffold tissutale”, n.d.r.), che ospita le nuove cellule, ne permette la crescita e l’integrazione con quelle esistenti”. Ma il lavoro di Xu e colleghi non finisce qui: “non bastava generare nuovo tessuto – nota Wenxiang Zhao, ricercatore al Biomanufacturing Center e lead-author della sperimentazione – bisognava anche sincerarsi che le cellule stampate rimanessero vive”. I tessuti generati sono stati quindi incubati in coltura per riprodurre l’ambiente fisiologico proprio dell’organismo umano. A distanza di 10 giorni dalla loro stampa, le cellule conservavano una vitalità media del 94.3% e mostravano una costante proliferazione, “a testimoniare – scrivono gli studiosi cinesi – un’ottima risposta delle funzioni biologiche all’innesto”.

Il futuro del bioprinting

È facile intuire la portata della ricerca pubblicata sull’edizione estiva della rivista scientifica Biofabrication. “Abbiamo dimostrato la fattibilità del bioprinting in vivo per curare le lesioni della parete gastrica – chiarisce Xu – disturbo per cui oggi l’unica soluzione è l’intervento chirurgico o la terapia farmacologica, che tuttavia è spesso lenta o poco efficace”. E prosegue: “Il nostro è solo un primo passo: serve ancora molto lavoro per ridurre le dimensioni dei dispositivi e sviluppare bioinchiostri compatibili con l’organismo”. In futuro la ricerca potrebbe arrivare a sviluppare minirobot dotati di microcamere e altri sensori che permetteranno operazioni ancor più complesse; dispositivi condensati in poco più di 10 millimetri di diametro, sostengono gli esperti. Ma se l’ipotesi di sviluppo ulteriore che contempla la creazione di organi interi appare oggi assolutamente irreale, il bioprinting promette in breve tempo di aiutare i pazienti nella cura di un’ampia gamma di disturbi. Lo stesso approccio usato per la riparazione delle ulcere, si potrà applicare in futuro per produrre protesi per il contenimento delle ernie, muscoli scheletrici, articolazioni e legamenti. Il tutto riducendo il rischio di rigetto, in quanto i tessuti sono realizzati a partire dalle stesse cellule del paziente ricevente. Verrebbe in mente “il regno dei ragni” che ricuciva la pelle nella bellissima Se ti tagliassero a pezzetti di Fabrizio De André. E non è un caso: i ricercatori si sono ispirati proprio alle strutture e ai comportamenti di ragni, api e altri insetti. Partire dall’osservazione della natura per migliorare la nostra vita o addirittura generarne di nuova: un mantra perfetto per i prossimi decenni.