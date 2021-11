Nell’anno in cui abbiamo vinto medaglie d’oro mai viste prime, riportato a casa la coppa degli Europei di calcio, riconquistato il Nobel della Fisica, organizzato un G20 così ordinato che sembrava di stare a Ginevra, e portato a suonare con i Rolling Stones una rock band di 20enni romani, succede anche che un ragazzo di Chivasso che un anno e mezzo fa era un operaio disoccupato, diventi il testimonial mondiale di Facebook, o meglio del suo futuristico metaverso.

Parliamo ovviamente di Khaby Lame, oltre 100 milioni di follower su TikTok, 54 su Instagram, macinati in pochissimo tempo con la sua mimica spiazzante, la sua simpatia irresistibile e universale perché muta, senza parole, solo gesti eloquenti. Khaby Lame è diventato il testimonial ufficiale di Meta, la nuova holding del gruppo: in una clip lo si vede duettare con Mark Zuckerberg mentre si sposta da una parte all’altra del metaverso con il teletrasporto. Di fatto, il numero due (come follower) di TikTok diventa il testimonial del nuovo prodotto della ex galassia Facebook, campagna acquisti in piena regola (e grande riconoscimento del successo di Khaby Lame).

Ma di che parliamo esattamente? Questo metaverso è una cosa seria o un videogioco? Sicuramente è il futuro: un giorno le connessioni, i visori e le applicazioni saranno così evolute che davvero vivremo (vivranno, mi viene da dire) in una realtà mista dove i nostri avatar si incontreranno e faranno cose come i protagonisti di Ready Player One. Ma non domani, serviranno anni. Ci sono video bellissimi che profetizzano l’avvento degli smartphone o dei tablet cinquant’anni prima e anche il concetto del Web era in certi romanzi di fine ‘800. Un giorno rivedranno Khaby Lame e Mark Zuckerberg che si teletrasportano e diranno che avevano previsto tutto. Ma intanto siamo qui.