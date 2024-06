il messaggio sul collare lascia tutti senza parole

Non lasciatevi ingannare dai suoi occhi dolci, è un vero furbo: il messaggio sul collare di un cane gli impedirà di mangiare.

Quante volte ci siamo lasciati ‘impietosire’ da due occhioni grandi e dolci che ci elemosinavano qualche residuo di cibo? Loro sono furbi e lo sanno, conoscono perfettamente chi in casa può concedere qualche sgarro, ma anche quando vanno all’esterno. Allora il padrone di questo cane si è dovuto ingegnare per evitare che il suo beniamino mangiasse al di fuori dei ‘canonici’ pasti che gli propinava. Il messaggio sul collare del cane per non farlo mangiare è stata per molti un’idea geniale!

Il messaggio sul collare del cane per non farlo mangiare: l’idea di un padrone spagnolo

Chi riesce a resistere a due occhi imploranti che chiedono qualche residuo di cibo dalla tavola? Probabilmente sono pochi quelli che riescono davvero a ignorare un cane quando si avvicina dolcemente col muso triste e ci chiede cosa possiamo dargli da mangiare. Eppure spesso questi fuori pasto rischiano di compromettere la salute del nostro animale: dovrebbero saperlo bene i padroni che concedono sempre qualche ‘sgarro’ al loro beniamino.

Le conseguenze di un peso eccessivo di sicuro apportano complicazioni all’organismo dell’animale, quindi nell’intento di salvaguardare la salute del suo Homero, un padrone spagnolo ha ben pensato di farlo andare in giro indossando una medaglietta particolare, con una scritta personalizzata. Se a prima vista chi incontrava il cane poteva pensare fosse affamato perché magari a casa i suoi padroni lo trascuravano, leggendo la targhetta sul collare, di sicuro avrà cambiato idea.

Se vuoi saperne di più, leggi un nostro approfondimento sul tema >>> Togli il collare al cane? Non sempre stai facendo la cosa giusta, ma dipende!

Il messaggio sul collare del cane per non farlo mangiare: ecco cosa c’era scritto

Se il cane elemosina a tavola e vuoi farlo smettere, è bene non fargli mai prendere questa abitudine, evitando di dargli del cibo e costringendo gli altri a fare altrettanto: se lo facciamo una volta di sicuro il cane si aspetterà che accada di nuovo. Alle volte è più furbo di quanto immaginiamo e gli basterà sfoggiare i suoi occhioni imploranti per ottenere ciò che vuole, soprattutto con le persone estranee.

Per questo un padrone spagnolo ha pensato fosse opportuno far indossare al suo cane Homero una speciale medaglietta in plastica sulla quale aveva fatto stampare una scritta:

Per favore, non darmi da mangiare: sono a dieta’.

In questo modo è riuscito a ‘mettere in guardia’ tutti coloro che, inteneriti dal musetto triste dell’animale e credendo si trattasse di un povero esemplare trascurato e affamato, gli avrebbero concesso qualche pezzo di cibo. Oltre a salvaguardare la sua salute dal punto di vista del peso in caso di dieta del cane, è bene evitare che estranei gli possano dare alimenti proibiti per la sua salute.