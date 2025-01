Il messaggio per Mr. X e la risposta

Cecilia Sala, giornalista recentemente liberata dopo 21 giorni di detenzione in Iran, ha chiarito durante la trasmissione ‘Che Tempo Che Fa’ che né lei né la sua famiglia, incluso il compagno Daniele Raineri, hanno mai parlato con Elon Musk. Sala ha spiegato che la priorità della sua famiglia era liberarla e che hanno cercato di contattare chiunque potesse aiutarli. Sebbene Daniele Raineri avesse contattato Andrea Stroppa, referente di Musk in Italia, nessuna comunicazione diretta ebbe luogo. L’unico feedback ottenuto da Stroppa fu che Musk era ‘informato’ della situazione.

Sala ha fatto riferimento alla storicità delle relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Iran, interrotte dal 1979 e sottolinea che lorsignori si parlano raramente. Ha menzionato una notizia significativa emersa due mesi prima del suo rapimento, riguardante un incontro tra Musk e l’ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite, notando come tali eventi influiscano sull’attenzione internazionale e sull’importanza di Musk nel contesto del suo rapimento. Sala afferma che Musk, avendo accesso a informazioni che lei non poteva avere a causa del suo isolamento, diventa una figura centrale nella vicenda.

Riflettendo sulla sua detenzione, Sala ha espresso preoccupazioni su come eventuali dichiarazioni pubbliche di Donald Trump avrebbero potuto complicare ulteriormente la sua situazione. Temendo di rimanere in isolamento per un periodo prolungato, si sentiva nervosa all’idea di un’eventuale escalation, anche considerando il periodo critico dell’insediamento di Trump. La sua situazione era già precaria e la paura di ulteriori conseguenze influenzava il suo stato d’animo. Quando la sua compagna di cella è arrivata e le è stato fornito un libro, Sala ha temuto di dover trascorrere ancora più tempo in detenzione, alimentando ulteriormente le sue ansie. La cronaca di Sala mette in evidenza le complessità e le pressioni diplomatica che caratterizzano eventi così drammatici, oltre alle implicazioni personali che una situazione di sequestro comporta.