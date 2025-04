Il messaggio pasquale di Sergio Mattarella: auguri a Papa Francesco e invito alla pace

Nel giorno di Pasqua, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio di auguri a Papa Francesco e ai cittadini italiani, esprimendo speranza per la pace e il dialogo tra le nazioni in conflitto. Essendo ancora malato, il Papa non ha potuto celebrare la Santa Messa Pasquale, ma Mattarella gli ha rivolto affettuosos auguri a nome della Repubblica Italiana, sottolineando il pensiero del popolo italiano in questo momento di festa.

Nel suo messaggio, Mattarella ha rinnovato i migliori auguri di benessere personale al Papa e ha esortato alla riflessione su temi di unità e dialogo. Ha inoltre augurato una buona Pasqua a tutti gli italiani. Questo anno, tutte le Chiese cristiane celebrano la Pasqua lo stesso giorno, un evento simbolico che invita a porre l’accento sulla ricerca di pace.

Mattarella ha collegato la festività al Giubileo della Speranza, esprimendo l’auspicio che la Pasqua porti conforto alle comunità di tutto il mondo, molte delle quali affrontano conflitti e pericoli. Ha lanciato un forte appello alla pace, sottolineando l’importanza dell’unità e del dialogo tra le diverse fedi e culture.

Ha anche ricordato l’importanza di ancorare il perseguimento del bene comune ai valori di giustizia ed equità, fondamentali per la convivenza pacifica e la prosperità dei popoli. Questo messaggio di speranza e incoraggiamento arriva in un momento in cui il mondo ha bisogno di solidarietà e comprensione.