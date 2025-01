Il messaggio letale contro il rapper

Chiara Ferragni e Fedez sono di nuovo protagonisti nei social media, attirando l’attenzione degli utenti per le loro interazioni. Recentemente, Fedez ha suscitato scalpore sui social per aver messo numerosi “like” ai post della creator spagnola Tatiana Kaer, un’influencer con oltre 4 milioni di follower. Mentre Chiara era in vacanza sulla neve a St. Moritz, Fedez ha continuato a manifestare interesse per i contenuti di Tatiana, portando alcuni utenti a speculare su una possibile attrazione. Fedez, in passato, era già stato accostato a nuove donne, ma l’attenzione su di lui rispetto a Tatiana è aumentata per la sua attiva interazione. Nonostante ciò, Tatiana non ha ancora ricambiato l’interesse, e il rapper sembra consolarci con la notizia della presunta vendita della sua villa sul Lago di Como.

Nel frattempo, Chiara Ferragni ha risposto ironicamente a un hater su TikTok, collegando il suo commento alla controversa campagna per il pandoro rosa lanciato con Balocco. Un utente l’ha citata, dicendo che la neve ricorda lo zucchero a velo dei pandori. Chiara ha ribattuto semplicemente: “Era rosa”, ottenendo oltre 30mila “like” in un solo giorno per la sua risposta. Questo dimostra la sua abilità nel trasformare critiche in occasione di engagement positivo.

In seguito, Ferragni ha risposto anche a un commento che insinuava che la sua apparente felicità fosse una provocazione verso Fedez. Ha liquidato la questione con un’ironica risposta: “Come se di dovessero fare cose per gli ex”. La sua reazione ha spazzato via dubbi e insinuazioni sulla sua vita privata, mostrando ancora una volta la sua determinazione. Nonostante la crisi che ha colpito la coppia, entrambi continuano a restare al centro dell’attenzione, dimostrando come il loro legame, per quanto turbolento, continui a generare discussione e interesse tra i fan.