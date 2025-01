Il messaggio dopo il prolungato ricovero in ospedale

Gustavo Rodriguez, padre di Belen e Cecilia, è stato dimesso dall’ospedale Niguarda di Milano dopo un mese di cure nel reparto grandi ustionati. Il ricovero era iniziato il 5 dicembre, in seguito a un grave incidente in un capannone nella zona industriale di Gallarate, dove era rimasto coinvolto in un incendio che gli aveva causato ustioni di secondo grado al volto e alle mani. Le due figlie hanno mostrato il loro sollievo sui social media al termine del ricovero.

Il 65enne Rodriguez aveva subito gravi ustioni e, dalle immagini condivise da Belen e Cecilia su Instagram, si intravedevano le fasciature sulle sue ferite. Con la dimissione dall’ospedale, Rodriguez potrà proseguire la sua convalescenza a casa fino alla completa guarigione. Belen ha espressamente scritto: “Sono rimasta in apnea, oggi respiro, respiro più forte insieme a te. Te amo papà”, evidenziando il suo affetto e preoccupazione per la salute del padre. Cecilia ha invece ringraziato il personale ospedaliero, annunciano che il padre sarebbe tornato a casa dopo una visita finale.

L’incidente risale al 5 dicembre, quando Gustavo si trovava in un capannone adibito a deposito, senza attività lavorativa in corso all’interno. Improvvisamente, è divampato un incendio che ha causato le gravi ustioni. Gli abitanti del quartiere hanno allertato i soccorsi dopo aver osservato una colonna di fumo nero. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente portando Gustavo in salvo e avviando il suo percorso di recupero all’ospedale.

Dopo un lungo mese di ricovero, in cui le sue condizioni sono state monitorate con attenzione, la dimissione segna un momento di grande gioia per la famiglia Rodriguez. Belen e Cecilia, attraverso i loro profili social, hanno condiviso l’emozione per il ritorno a casa del padre, confermando la loro vicinanza e il supporto in questo periodo difficile. La salute di Gustavo sembra ora migliorare, e la famiglia si prepara a riunirsi nuovamente in un ambiente più familiare e amorevole.