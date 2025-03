Il messaggio di Hamilton al popolo rosso

La marea rossa ha invaso Piazza Castello a Milano per la presentazione della nuova stagione di Formula 1 organizzata dalla Ferrari con il nuovo sponsor UniCredit. Fin dalle prime ore del mattino, i tifosi hanno accolto Lewis Hamilton e Charles Leclerc, esprimendo il loro sostegno per la prossima stagione. Con cappellini e magliette rosse, i fan hanno sventolato le bandiere del Cavallino, sperando in un titolo piloti che manca dal 2007.

Il numero 44 di Hamilton è stato il simbolo della giornata, con cartelli che esprimevano la passione dei tifosi per la Ferrari. Leclerc e Hamilton hanno guidato le monoposto per le strade di Milano, passando per luoghi iconici come il Castello Sforzesco. Leclerc, alla guida della vettura del 2019, ha dichiarato di avere una connessione speciale con l’Italia e ha espresso la sua ambizione di riportare la Ferrari alla vittoria. Hamilton, a bordo della monoposto del 2021, ha condiviso il suo entusiasmo per l’evento, augurando un buon lavoro per la lotta al campionato.

L’evento si è concluso con un giro d’onore su una SF-90 blu, mentre il pubblico ha cantato l’Inno di Mameli, creando un’atmosfera di festa. Le parole di entrambi i piloti hanno sottolineato la loro determinazione per la nuova stagione, che comincerà con il Gran Premio d’Australia. La Ferrari si presenta quindi con rinnovata energia e fiducia, pronta a scendere in pista e a lottare per il titolo.