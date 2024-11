Il Messaggio della Sindaca di Riva del Garda: Un Appello alla Comunità

Lutto nel mondo della cultura per la scomparsa di Enrico Tavernini, attore, regista e autore teatrale, morto all’età di 57 anni a causa di una malattia inguaribile diagnosticatagli un anno fa. Tavernini, originario di Riva del Garda, ha dedicato gran parte della sua vita artistica a questa città, dove ha lasciato un segno significativo nel panorama culturale locale. La notizia della sua morte, avvenuta lunedì 18 novembre a Trento, ha suscitato grande dolore nello comunità, in particolare a Riva del Garda, dove aveva collaborato a diverse iniziative con il Comune.

Enrico Tavernini era conosciuto come il co-fondatore della Compagnia delle Nuvole e aveva fortemente contribuito alla diffusione della cultura teatrale, specialmente tra i giovani. Ha creato un laboratorio teatrale nelle scuole di Riva che esiste da venti anni e continua a essere gestito da altri artisti. La sua passione e il suo impegno per il teatro hanno ispirato molti e la sua assenza si farà sicuramente sentire.

La sindaca di Riva del Garda, Cristina Santi, ha ricordato Tavernini in un commovente post su Facebook, esprimendo il suo dolore e la sua gratitudine per il lavoro svolto dall’artista. Santi ha descritto Tavernini come una persona piena di energia e creatività, sottolineando il suo significativo contributo alla rassegna “Apparizioni” e altre iniziative culturali. Ha detto: “Enrico era una delle persone più vive e piene di energia che conoscessi”, evidenziando la “creatività infinita e graffiante” dell’artista.

In conclusione, Santi ha voluto esprimere la sua vicinanza ai familiari e a tutti coloro che hanno amato Tavernini, inviando un forte abbraccio e dei pensieri consolatori. La sua eredità culturale, in particolare a Riva del Garda, rimarrà viva attraverso le iniziative teatrali e l’impatto che ha avuto sulle generazioni di artisti e spettatori. La comunità sentirà profondamente la mancanza di questo grande talento e innovatore nel mondo del teatro.